15 000 paneeliga pargist saab üks suuremaid päikeseelektrijaamu Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Projekti maksumus on ligi neli miljonit eurot, arendamisega tegeleb grupp Eesti investoreid.

Ehitaja sõnul käib praegu üle Eesti vilgas päikeseelektrijaamade ehitus, sest kuni aasta lõpuni saab neile toetust küsida.

"Hetkel on inimestelt kokkukorjatav taastuvenergia tasu, mida makstakse välja pargi arendajatele 12 aasta jooksul. See kehtib aasta lõpuni nende parkide puhul ja järgmine aasta tulevad investeeringutoetused või midagi muud välja mõelda. Ja varsti saab nähtavasti ka ilma dotatsioonideta neid ehitada. Ta töötab ikkagi ka valguse pealt ja Eesti ei ole selles mõttes halvema koha peal kui Saksamaa. Nii et me saame oma energia siit ilusasti kätte," rääkis Pro-Solari tehniline juht Andres Ruusmann.