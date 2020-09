Peaminister Jüri Ratase sõnul levib koroonaviirus Eestis praegu eelkõige nooremate inimeste hulgas, mistõttu pole sel ka väga raskeid tagajärgi olnud. "Samas peame me tegema endast kõik, et kaitsta COVID-19 eest meie kõige haavatavamat elanikkonda – vanureid, kelle elukeskkonna ja turvalisuse eest hoolitsevad teised inimesed," ütles Ratas.

Ratas kutsus kõiki inimesi üles vastutustundlikule käitumisele, et hoida riskirühmadesse kuuluvaid inimesi.

Valitsuse liikmed, et hakkavad koroonvaiiruse levikuga seotud küsimusi arutama taas senisest tihemini ehk kaks korda nädalas. See tähendab, et lisaks neljapäevastele kabinetinõupidamistele kogunevad valitsuse liikmed alates 22. septembrist ka teisipäeva hommikuti.

"Viiruse levik on suvekuudega võrreldes taas kasvanud ning valitsus peab infovahetuseks ja vajadusel kiiremaks reageerimiseks arutama COVID-19 teemasid taas operatiivsemalt," ütles Ratas.