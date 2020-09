Oru hooldekodu juhataja Helga Kumel ütles ERR-ile, et nakatunud töötaja on suunatud eneseisolatsiooni ja nüüd tehakse majas laustestimine.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam ütles ERR-ile, et esmalt selgitatakse välja kõik inimesed, kes töötajaga kokku puutusid ning siis testitakse neid.

"Kui selgub, et laustestimise tulemusel tuleb positiivseid proove, siis tuleb inimesed seal tsoonidesse jagada. Aga see saab olema keeruline, sest Oru hooldekodu on väike koht ja seal ei ole väga ruume," ütles Juhkam.

Juhkam selgitas, et töötajatele on niikuinii kehtestatud maskikandmiskohustus, kuid tuleb arvestada, et hooldajad ei ole meditsiinitöötajad ja võib juhtuda, et maski pole korrektselt kantud.

"Oru hooldekodu puhul ei ole tegemist klassikalise hooldekoduga. Seal on ka nooremaid inimesi, kes on kergema vaimupuudega," sõnas Juhkam.

Praegu hoolealused Juhkami sõnul oma tubadest välja tulla ei või ja kõik ühistegevused on ära jäetud.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles ERR-ile, et hooldekodus on 47 kohta ja erinevaid töötajaid on kokku 24.

"Valmistume selleks, nagu ka terviseamet soovitas, et hoolealused tuleb eraldi ruumidesse panna ja võimalusel pakume ka töötajatele asenduselupinda," selgitas Lõhmus.