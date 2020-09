Tiit Pruuli: lähemate aastate jooksul reisimise kuldaeg tagasi ei tule

Tiit Pruuli rääkis ETV saates "Esimene stuudio", et Eesti turism ei ole kunagi olnud nii heas seisus nagu oli 2019. aastal.

"Plaanid, arenguplaanid, investeerimisplaanid Tallinki uuest laevast või väga paljude reisibüroode uute IT-lahendusteni said eelmisel aastal alguse. Optimism ja lootus oli väga suur. Nii ka minu ettevõtetel," rääkis ta.

Pruuli ütles, et ta on optimistlik, et niisugune kuldaeg tuleb tagasi, kuid mitte kuigi kiiresti. "Lähema paari aasta perspektiivis, kahe-viie aasta perspektiivis, ma kardan küll, oleme realistid ja kahe jalaga maas, me sellist reisibuumi ei näe," tõdes ta.

Eesti valitsus peaks Pruuli sõnul turismisektorit toetama. Ta tõi näiteks, et riigid, kus reisisektor moodustab majandusest suure osa, toetavad sektorit, kuna ilma selleta ei saa nad ka tulevikus hakkama.

"Ja mida me näeme siin, mis mõtteid see minus tekitab ja julgustab ka Eesti valitsust käituma samamoodi nagu mitmed riigid, kellele turism on oluline sissetulekuallikas - ehk siis erinevad toetused. Eile tuli just Leedust teade, et nad ühe miljoni euroga toetavad oma reisikorraldajaid, et kompenseerida neid kahjusid, mida nad pidid kandma inimeste tagasitoomisel. Me teame, et Soome on toetanud reisibüroosid. Me teame, et Saksamaa on teinud, Prantsusmaa pikaajalised programmid," rääkis ta.

"Ja me ei pea sellepärast seda tegema, et teised, suured riigid ees teevad. See on konkurentsiküsimus. Kui me tahame, et need reisifirmad, kes täna Eestis tegutsevad, kes teavad, kuhu, mismoodi eestlased tahavad reisida, teavad meie reisiharjumusi, meie reisivõimalusi, tegutseksid edasi, siis tuleb neid toetada. Muidu me oleme järgmisel sügisel olukorras, kus nende riikide ettevõtjad, keda praegu toetatakse, tulevad ja ostavad siin väikese raha eest veel alles jäänud riismed ja need inimesed, kes veel tahavad oma südant turismi panna, üles," lisas ta.

Pruuli aga ei usu mõnda seni kõlanud ideesse, mis võiks reisisektorit aidata.

"Praegu on nii, et kõik kastist välja mõtlevad ideed - olgu see ajutine koondamine, vautšerid - on tegelikult väga teretulnud, aga ma kardan, et ajutine koondamine ei täida oma ideed ja paremad inimesed siis lahkuvad ja me ei suuda neid tagasi tuua vajalikul hetkel," kommenteeris ta.

Vautšerite ideed võrdles ta 2009. aasta kampaaniaga, mil toonane Tallinna linnapea Edgar Savisaar Vabaduse väljakul abivajajatele küttepuid jagas.

"Vaadake, kõigile inimestele polegi küttepuid vaja. Mul on keskküte, mul neid puid ei ole vaja. Ja sama asi on ka praegu. Need vautšerid aitavad siseturismi ettevõtteid, need aitavad tõenäoliselt hotelle ja spaasid. Ja ma ei naeruväärista seda meedet. /.../ Eriti hea oleks kui me saaks jagada neid soomlastele ja rootslastele, mis jällegi tehniliselt on keeruline. Aga kui me keerutame siin Eesti sees seda meie enda raha, siis see on abi, aga lühiajaline ja väike abi," rääkis Pruuli.

"Meil on vaja lisaraha riiki juurde tuua. Kui vautšerid seda aitavad lahendada, siis kahe käega poolt. Aga veelkord - kõigile ei ole vautšerid abiks. Näiteks reisibürood, tõenäoliselt me ei suuda korraldada nii palju Eesti-siseseid reise, et see meid aitaks üle talve elada," lisas ta.