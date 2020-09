Trump helisalvestises: mida karmimad välisliidrid, seda paremini nendega läbi saan

USA president Donald Trump tunnistas esmaspäeval avaldatud helisalvestises, et talle meeldivad autoritaarsed liidrid ja mida karmimad ja kurjemad nad on, seda paremini ta nendega läbi saab.

Ajakirjanik Bob Woodward mängis salvestise ette ringhäälingu NBC saates Today. Teisipäeval ilmub tema uus raamat "Rage" ("Raev"), mis tugineb 18 intervjuul Trumpiga.

Väljavõttes selgitab Trump, miks ta on niivõrd lähedane Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga, kes on piiranud meediavabadust ja pannud 2016. aasta riigipöördekatse järel trellide taha kümneid tuhandeid oma poliitilisi vastaseid.

Trump on pälvinud tähelepanu ka soosivate hinnangutega, mida ta on andnud Põhja-Korea liidrile Kim Jong-Unile, Hiina presidendile Xi Jinpingile, Vene presidendile Vladimir Putinile, Saudi kroonprintsile Mohammed bin Salmanile ja teistele valitsejatele, keda jõhkrates inimõiguste rikkumistes süüdistatakse.

"Ma saan Erdoganiga väga hästi läbi, kuigi seda ei tohiks teha, sest kõik ütlevad: "Milline õudne tüüp,"" ütles Trump jaanuaris lindistatud usutluses.

"Minu jaoks see toimib. Ma võin teile öelda, et need suhted, mis mul on, mida karmimad ja kurjemad nad on, seda paremini ma nendega läbi saan," lausus president.

USA president, kes on Kimile armastust avaldanud ja Xi'd taevani kiitnud, ei olnud aga täpselt kindel, mis teda selliste juhtide poole tõmbab.

"Te peate seda mulle kunagi selgitama, olgu?" ütles ta Woodwardile. "Lihtsamad inimesed mulle võib-olla nii väga ei meeldi, või ma ei saa nendega nii hästi läbi."