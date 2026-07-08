Trump: Iraani relvarahu on läbi

USA ja Iraan vahetavad taas õhulööke ning president Donald Trump teatas kolmapäeval, et relvarahu Iraaniga on läbi.

"Minu poolest on see läbi," ütles Trump Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel vastuseks küsimusele, kas vaherahu Iraaniga on nüüd lõppenud.

Iraan ründas juba teisipäeval Hormuzi väina lähistel kaubalaevu, mille järel andis USA õhulööke Iraani rannikul asuvatele sõjalistele sihtmärkidele ning taastas islamiriigi-vastased naftapiirangud.

Taaspuhkenud pingete tõttu hakkas nafta hind tõusma ning Trumpi teadaande järel kiirenes hinnatõus veelgi. Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli kolmapäeva lõuna paiku 78,77 dollarit barreli kohta.