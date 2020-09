Aseri hooldekodu töötaja nakatus koroonaviirusesse

Pühapäeval sai kinnitust, et Aseris asuva MTÜ Lille Turvakodu ühe töötaja koroonatest on positiivne. Kogu asutus pandi karantiini.

Hooldekodu juhataja Kai Toome kinnitas Delfile, et terviseamet võttis nendega ühendust pühapäeval. Nüüd oodatakse, et ennekõike testitaks töötajaid, vajadusel ka kliente.

Toome ei soostunud kommenteerima, kas töötaja puutus kolleegide ja klientidega kokku ajal, mil tal juba olid haigussüptomid.

Asutuse kodulehel seisab, et nende põhitegevus on vanurite ja puuetega inimeste hooldus. Hoolealused on suuremalt jaolt Aserist ja selle ümbruskonnast, kuid on ka Tallinnast, Rakverest ja mujalt Eestist.

Postimehe andmetel on hooldekodus kokku 53 klienti ja nende keskmine vanus 77 aastat – vanim klient on 96- ja noorim 50-aastane.