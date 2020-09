Ott Vatter lahkub e-residentsuse programmi juhi kohalt erasektorisse

E-residentsuse järgmise tegevjuhi leidmiseks kuulutatakse lähipäevil välja avalik konkurss.

"Laias laastus on panustatud programmi kuus aastat, läbi selle aja on erinevaid aegu läbi kogetud ja programm on täna stabiilses seisus ja on hea aeg anda teatepulk üle," ütles Vatter Vikerraadio saates "Uudis+".

Eestil on praeguseks 72 640 e-residenti, kes on loonud ligi 14 000 Eesti ettevõtet, mille kogukäive on üle 1,6 miljardi euro. E-residentsuse, EAS-i, maksu- ja tolliameti ja rhandusministeeriumi hinnangul on nende ettevõtete positiivne majanduslik mõju Eesti riigile 47 miljonit eurot, millest maksutulu moodustab 77 protsenti ehk 36,3 miljonit eurot.

EAS-i juures tegutsev e-residentsuse programm loodi 2014. aasta lõpus eesmärgiga pakkuda välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele. E-residendi digi-ID-kaardi omanik saab dokumente digitaalselt allkirjastada ja logida sisse portaalidesse ja infosüsteemidesse, mis tunnistavad Eesti ID-kaarti. E-residentsus ei anna kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ja Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba.

Eesti eeskujul on oma e-residentsuse programm arendamisel Dubais, Leedus, Portugalis ja Ukrainas.