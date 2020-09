WTO vaidluste lahendamise organi kokku kutsutud ekspertide paneel leidis, et tariifid ei sobi kokku üleilmsete kaubandusreeglitega. Sellest tulenevalt soovitatakse USA-l viia rakendatud meetmed vastavusse võetud kohustustega.

Paneel Trumpi kehtestatud tollimaksude läbivaatamiseks moodustati eelmise aasta jaanuaris.

2018. aastal USA kehtestatud hiigeltariifidega algas kaubandussõda maailma kahe suurima majanduse vahel.

Toona ütles Hiina esindaja organisatsioonile, et USA uued tollimaksud on WTO lepingutega võetud kohustuste "räige rikkumine" ja see kujutab süsteemset ohtu mitmepoolsele kaubandussüsteemile.

Washington seevastu nimetas Hiina kaebust "täiesti silmakirjalikuks", viidates Hiinas USA kaupadele kehtestatud diskrimineerivatele tollimaksudele, mis ulatuvad üle saja miljardi dollari.

Teisipäevane teade on üks esimesi, mida paneelilt erinevate riikide esitatud kaebuste osas oodatakse eeskätt seoses Trumpi otsusega kehtestada kõrged imporditollid terasele ja alumiiniumile.

USA: WTO on Hiina kaubandusrikkumiste suhtes täiesti ebaadekvaatne

USA nimetas teisipäeval WTO-d "täiesti ebaadekvaatseks" Hiina kaubandusrikkumiste suhtes.

"USA-l peab olema õigus kaitsta end ebaausa kaubanduse vastu ning Trumpi administratsioon ei lase Hiinal WTO-d kasutada selleks, et Ameerika töölistele, ettevõtetele ja põllumeestele liiga teha," kinnitas USA kaubandusesindaja Robert Lighthizeri avaldus.