BBC andmetel on autotootjad viimase mõne päeva jooksul esitanud New Yorgis asuvasse rahvusvahelise kaubanduse kohtusse mitu hagi.

Mercedes-Benz süüdistab oma hagis Washingtoni enneolematu ja ulatusliku kaubandussõja pidamises, mis mõjutab 500 miljardi USA dollari väärtuses Hiinast toodud importkaupa.

President Donald Trumpi kehtestatud tollimaksu vastu olevate autotootjate ritta lisandus seni viimasena ka Tesla. Ettevõte nimetas oma hagis tollimaksu meelevaldseks, kapriisseks ning kaalutlusõigust kuritarvitavaks. Tesla tahab, et tollimaks tühistataks ning ettevõttele korvataks juba makstud tollimaks intressidega.

USA ja Hiina kaubandussõda algas 2018. aastal. Trump on pikalt süüdistanud Hiinat ebaõiglases kaubanduspraktikas ning intellektuaalse omandi varguses. Hiinas leitakse, et USA püüab pidurdada Hiina kui globaalse majandusjõu tõusu.

USA ja Hiina on kaubandussõja käigus vastastikku kehtestanud teineteise kaupadele ja teenustele tollimaksud.

Käesoleva aasta alguses allkirjastasid USA ja Hiina kaubandusleppe esimese faasi, mis osaliselt vaidluse lõpetas. Selle tulemusena taganes Washington varasemalt plaanitud tollimaksust 160 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele.

Viimastel nädalatel on aga kahe riigi pinged uuesti kiiresti kasvanud. Septembris teatas maailma kaubandusorganisatsioon (WTO), et USA kehtestatud tollimaksud Hiina kaupadele on vastuolus rahvusvahelise kaubanduse reeglitega. USA hinnangul aga ei seisa WTO piisavalt Hiinale vastu.