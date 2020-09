Eestis püütakse taastada ebapärlikarbi populatsioon

Eestis loodetakse taastada looduskaitsealuse ebapärlikarbi populatsioon. Paar tuhat alla millimeetri pikkust karpi on praegu RMK Põlula kalakasvanduses, kus need kasvatatakse nii suureks, et saaks loodusesse lasta.

Ebapärlikarbi uuringud on näidanud, et Eestis elavad nad vaid ühes Lahemaa rahvuspargi jões ning sealgi ei ole nad aastakümneid suutnud oma populatsiooni suurendada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Probleem on veekogude halvenenud seisukorras, kus pika arenguga karp ei suuda lapsepõlve üle elada.

"40-,50- ja kuni 90-aastaseid karpe jões veel leidub, aga kuni 40-aastaseid karpe praktiliselt ei ole. See näitab, et viimastel aastakümnetel on olud olnud karbi jaoks ebasoodsad. Ja tuleb täita see lünk ning anda uus hoog, et meil järgmised paarkümmend aastat ei pea tõdema sama, et meil pole noori karbipõlvkondi," rääkis RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas.

Vee puhastajana looduses olulist rolli kandvaid ebapärlikarpe päästetakse keskkonnaameti eestvedamisel käivitatud projekti CoastNet LIFE osana.

Pilootprojektina käib RMK Põlula kalakasvanduses sel aastal väikeste karpide kasvatamine.

"Kui karbid langevad kalade lõpustelt, siis nad on umbes 0,3-0,4 millimeetrit. Praegu on suuremad, meil kaks kuud kasvanud karbid 0,7-0,8-millimeetrised. Muu maailma praktikale tuginedes peaks nad vähemalt millimeetriseks kasvatama, siis saab umbes millimeetrise võrgu neile ette panna, siis saab neid looduses hoida," selgitas Klaas.

Kui kõik läheb plaanide kohaselt, viiakse ebapärlikarbid loodusesse tagasi novembrikuus. Jões hakkavad karbid suureks kasvamiseni elama tehispesades, kus neid jälgitakse ja pesasid vajaduse korral puhastatakse.