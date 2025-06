Jõepärlikarpide lasteaed rajati teisel katsel

RMK avas Lahemaa rahvuspargis jõepärlikarpide kasvatusjaama ehk pärlikarpide lasteaia. Eesmärgiks on, et kasvatusjaama kaasabil suureneks looduskaitsealuste loomade arvukus Eestis kaks korda.

Enam kui saja aastaseks elavaid ja jõgedes veepuhastajana tegutsevaid pärlikarpe on Eestis leitud vaid ühest Lahemaa rahvuspargi jõest. Praegu on neid seal umbes 25 000. Kuid enamik pärlikarpidest on üle 40 aasta vanad.

Selleks, et aidata jõepärlikarbi populatsioonil Eestis ellu jääda, on jõesängi puhastatud. Lisaks hoitakse tehiskeskkonnas lõhelisi, mille küljes pärlikapide lapsed esimesed üheksa elukuud pesitsevad. Enne jõkke laskmist kasvatatakse pärlikarbid inimeste jälgimise all piisavalt suureks.

Pärlikarbid elavad esimesed elukuud lõheliste lõpustel. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

"See, millal on paras aeg jõkke tagasi minna, sõltub suurusest või vanusest - see on umbes nii, et viis aastat või poolteist sentimeetrit. Kui me nad korjame, on nad alla poole millimeetri suured. Esimeseks talveks tahame me kasvatada nad 1 millimeetri suuruseks ja järgnevate aastatega 10-15 millimeetri suuruseks. Ehk 15 millimeetrit oleks selline piisav suurus, et ta on küps iseseisvaks eluks," rääkis RMK jõepärlikarbi ekspert Katrin Kaldma.

Viis aastat tehti jõepärlikarpidega tööd RMK Põlula kalakasvatuses, mis aga asub loomade kodujõest, mille nime looduskaitseseaduse järgi avalikult nimetada ei tohi, kaugel. Töö tõhustamiseks avati kolmapäeval jõe lähistel kasvatusjaam ehk jõepärlikarpide lasteaed.

Kasvatusjaama ehitamine läks maksma 700 000 eurot. Keskus rajati teisel katsel, sest 2023. aastal osales jaama ehitamise hankel vaid üks soovija ja pakkumine oli kallim kui RMK võimalused.

RMK jõepärlikarbi kasvatusjaama forellibasseinid. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Uus jaam võimaldab noorkarpide kasvatamise mahtu suurendada. Praegu viiakse keskuses piisavalt suureks kasvatatud pärlikarbid jõkke spetsiaalsetel plaatidel, mida pidevalt kontrollitakse. Tulevikus on osa pärlikarpidest lasta keskuses suureks kasvatamise järel vabalt vette elama.

Pärlikarpide kasvatajad soovivad, et aastaid Eestis ebapärlikarbiks kutsutud looma nime eest kaoks ära liide "eba".

"See nimi on vahepealsetel aastatel millegipärast muutunud. Ajalooline nimi on tal ikkagi pärlikarp ja ka kõikides teistes keeltes on ta jõepärlikarp või mageveepärlikarp," ütles Katrin Kaldma. "Loodan, et selline populatsiooni taastamine aitab kaasa ka liigi hea nime taastamisele."

Kasvatusjaama abil peaks viie aasta pärast elama Lahemaal vähemat 50 000 elujõulist jõepärlikarpi.