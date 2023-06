Põlula kalakasvatus viis jõkke ligi 6000 ebapärlikarpi

Teisipäeval viidi RMK Põlula kalakasvatusest jõkke ligi 6000 ebapärlikarpi. See on osa projektist, millega loodetakse päästa Eestis väljasuremisohus loom, kes heades tingimustes võib elada enam kui 100-aastaseks.

5800 ebapärlikarbipoega olid aasta aega kasvanud tehispesades RMK Põlula kalakasvatuses, kus sentimeetrisuurused loomakesed nüüd tünni pandi ja Lahemaa rahvuspargis asuvasse kodujõkke tagasi viidi.

Jõesängis olid ootamas juba aasta ja kaks vanemad liigikaaslased.

"Esimesed kaks aastat läks ikka katsetuste peale. Katsetused kasvatamise võtmes: kuidas nii laboris asju teha, aga ka kuidas jões kasvatada. Iga aastaga me õpime midagi juurde ja teeme asju paremini. Seda näitab ka praegune tulemus: esimesest aastast on meil järel 130 karpi, teisest aastast on alles 500 karpi ja täna toome jõkke 5800 karpi ehk märkimisväärselt rohkem," rääkis Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas.

Pikka aega arvati, et Eesti ainsas pärlikarbijões elab vaid 10 000 karpi, kuid viimatiste uuringute põhjal on see arv suurem. Endiselt on aga probleemiks hea vee puhastajana tuntud loomaliigi keskmine vanus, mida ebapärlikarbi laboris kasvatamise ning elupaikade seire ja taastamise abil loodetakse parandada.

"Meie lausloendusel, kus me ujusime karbi elupaigad läbi, saime 25 000 karpi. Leidsime ka veidi noori. Väiksemaid kui seitsmesentimeetriseid karpe leidsime 100 ja see näitab, et jõega kõik ei ole viltu, aga midagi on siiski viltu. Me loodame, et saame seda parandada," ütles Klaas.

Kui ajakirjanikus tekitas segadust, kuidas saavad vees olla 2020. aasta tähisega ebapärlikarbi pesad, kui molluskid lasti esimest korda vette 2021. aasta kevadel, siis kalakasvatustalituse töötajad olid varmad asja selgitama: "Ega kui laps sünnib, ega ta kohe lasteaeda ei lähe, läheb järgmisel aastal. Teeb ju sama välja?"