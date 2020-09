Koroonakriis tõi naftatoodete ladustamise huvi kasvu Eesti terminalides

Koroonakriisi tõttu naftaturul toimunud järsud muutused tõid kaasa Tallinna Sadamat läbinud vedellasti mahu suurenemise. Muuga sadamas nelja terminali omava Liwathoni juhatuse esimehe Gert Tiivase sõnul on aasta olnud neile väga edukas, kauba ladustamisest huvitatud klientidele on tulnud kohati isegi ära öelda.

Tallinna Sadamat läbinud vedellasti ehk sisuliselt naftatoodete maht kasvas esimeses kvartalis aastases võrdluses kümme protsenti, teises kvartalis aga koguni 500 000 tonni ehk 22 protsenti.

Tallinna Sadama kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul oli selle põhjuseks naftaturul tekkinud olukord, tänu millele tuli sisse päris palju kaupa.

"Turul oli üle pika aja contango-olukord, mis tähendab, et tänane hetkehind on madalam kui oodatav tuleviku hind. See tähendab, et kõik kauplejad on huvitatud sellest, et kuskil seda vedellasti - meie puhul tavaliselt masuuti, aga on ka vedelnaftat olnud - hoida. Seda on siis hiljem võimalik kallimalt ära müüa," selgitas Vihman.

Tema sõnul ei ole sadamal küll reaalajas ülevaadet terminalide täituvuse kohta, ent seda pole ka otseselt vaja, kuna sadamale seisvast kaubast tulu ei teki.

Kolmanda kvartali suundmusi ei saanud Vihman lähemalt avada, viidates sadama kui börsiettevõtte staatusele. Ta avaldas aga lootust, et kasv jätkub.

"Kõik, mis on sisse toodud, tuleb kindlasti ka välja viia. Mingil hetkel hakatakse seda realiseerima. Ja teiseks, alati, kui tuleb sisse palju uut kaupa ja leitakse ka uusi kliente, siis eeldatavasti terminal suudab ka pakkuda mingeid segamisteenuseid, mingeid muid lisaväärtust loovaid teenuseid. See peaks võib-olla uusi kliente aitama leida ja võib-olla ka tutvustama meie terminalide võimalusi, mis on tegelikult päris head," rääkis Vihman.

Muuga sadamas terminale omava Liwathoni juhatuse esimehe Gert Tiivase sõnul on aasta olnud neile edukas ning naftaturu suurtest liikumistest on suudetud välja võtta väga hea tulemus.

Liwathon pole samas avalik ettevõtte ning ei ole seega kohustatud avalikustama jooksvaid majandustulemusi.

Tiivase sõnul on aga mahud tänavu kasvanud umbes viiendiku võrra ning eelmise aasta kahjumist on jõutud kasumisse.

Juba aasta algusest on Muuga mahutid olnud Tiivase sõnul sajaprotsendiliselt täis ja paljudele huvilistele on tulnud ka ära öelda.

"Kui tekib olukord, kus hind läheb väga madalale, siis on selge see, et on paljud kliendid, kes on huvitatud kauba hoidmisest, mitte müümisest ja kuna meie äri on kauba hoidmine ja ladustamine, siis meile on need olukorrad kasuks tulnud," ütles Tiivas.

Liwathon E.O.S-ile kuulub Muuga sadamas neli terminali, mille ladustamismaht on kokku üle miljoni kuupmeetri.