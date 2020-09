Muugale rajatav terminal võib anda tõuke kaubavahetuse suurenemisele Eestis

Kolmapäeval alustati Muuga kaubajaama projekteerimist, mille taristukooslus võimaldab kiirelt kaupa laadida mere-, maantee- ja erineva rööpmelaiusega raudteetranspordi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rail Balticu ühe olulisema ja väga mahuka objekti projekt valmib 2022. aastal.

Ainuüksi Euroopa laiusega raudteed rajatakse sadama territooriumil 35 kilomeetrit, lisaks ehitatakse 11 kilomeetrit niinimetatud Vene laiusega raudteed.

"Need peavad hiljem saama samaaegselt toimima. See teebki eriliseks selle kaubaterminali. Lisaks kavandame ringi kõikvõimalikud tehnosüsteemid, mis seal ette jäävad. Sadama operaatorite trasse tõstame ringi ja lahendatakse ka näiteks Maardu tee ja raudtee sõlmpunkt. Täna on suhteliselt kitsaskoht siin, kuhu kavandatakse maanteeviadukt," selgitas SWECO Projekti tegevjuht Keijo Vaher.

Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmu sõnul on kolme transpordiliiki ühendav keskus lähipiirkonnas unikaalne, seda enam, et ka lennujaam pole kaugel.

"Tallinna Sadama jaoks annab see väga suure konkurentsieelise võrreldes meie Balti kollegidega. Rail Baltic on ju täiesti uudne projekt, mis avab põhja-lõuna koridori ehk tuleb Põhjast, annab võimaluse Skandinaavia - ma rõhutan, et Skandinaavia - kaupadele, mitte ainult Soome, vaid ka Rootsi. Ja me näeme ka Norra kaupade impordi, ekspordi viimist lõunasse," rääkis Kalm.

Sadama 30 operaatorit jätkavad Kalmu sõnul tegevust ka ehituse ajal.

Põhja-lõuna suunalise transiidi ja ida-lääne raudteede ühendamine tekitab Eestis uut sünergiat, leiab ka Eesti Raudtee.

"Turg elavneb oluliselt Rail Balticu projektist ja tegelikult annab siis see täiendavalt impulssi Eestile tervikuna, sest raudteel tegelikult ei konkureeri niivõrd raudteeettevõtted omavahel, kuivõrd just riigid," ütles Eesti Raudtee juhatuse liige Andrus Kimber.

Lisaks kaubavahetuse mõistes kõige olulisema projekti rajamisele jõuab Rail Baltic tervikuna tänavu aktiivsesse ehitusfaasi.

"Esimese hooga, lähema paari aasta jooksul me ehitame ligi 30 sellist suurt viadukti, mis on eeldus, kus hakkab üle või alt minema Rail Balticu põhitrass ehk raudtee ise. Ja kui valmivad need trassi põhiprojektid umbes kahe aasta pärast, siis me saame minna kohe hankesse ja hakata ehitama päris raudteed ise," selgitas Rail Baltic Estonia juht Tõnu Grünberg.

Rail Baltic peaks valmima 2026. aastal.