London kinnitas Bideni hoiatuse järel toetust Põhja-Iiri rahuleppele

"Me ei saa lubada, et Põhja-Iirimaale rahu toonud Suure Reede leppest saaks Brexiti ohver," säutsus demokraat Biden, kel on kombeks rõhutada oma iiri juuri.

"USA ja Ühendkuningriigi tulevane kaubanduslepe peab sõltuma leppe austamisest ja füüsilise piiri tagasituleku vältimisest. Punkt."

We can't allow the Good Friday Agreement that brought peace to Northern Ireland to become a casualty of Brexit.



Any trade deal between the U.S. and U.K. must be contingent upon respect for the Agreement and preventing the return of a hard border. Period. https://t.co/Ecu9jPrcHL