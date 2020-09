"Ühendkuningriigi valitsusel on aeg oma kohustusi täita," kirjutas Michel Twitteris pärast telefonivestlust Iiri peaministri Micheal Martiniga. Vastasel korral on ohus Ühendkuningriigi rahvusvaheline usaldusväärsus, hoiatas Michel.

Call with @MichealMartinTD



Withdrawal Agreement to be fully implemented, ensure peace & stability in Ireland & preserve the integrity of Single Market.



Time for UK Government to take its responsibilities.



Briti valitsus esitas kolmapäeval seaduseelnõu Brexiti lahkumisleppe muutmiseks. Samm teeb murelikuks nii Brüsseli kui peaminister Boris Johnsoni konservatiivide erakonna parlamendiliikmed ja endised ministrid. Samuti kritiseeris Londoni plaani Iirimaa valitsus.

Iirimaa: Johnsoni väited ei vasta lihtsalt tõele

Iiri valitsus lükkas pühapäeval tagasi Briti peaministri Boris Johnsoni väited, et Euroopa Liit kavandab blokaadi Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahel.

"See lihtsalt ei ole nii," ütles Iiri justiitsminister Helen McEntee Sky Newsile.

"Igasugused väited, et sellega luuakse uus piir, ei vasta lihtsalt tõele," lisas ta.

McEntee sõnul leppisid pooled Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise leppes kokku sätetes, mis peavad tagama õiglase konkurentsi pärast Brexitit ja järgima 1998. aasta Suure Reede rehulepet, mis tegi lõpu kolmkümmend aastat kestnud rahutustele ja vägivallale Põhja-Iirimaal.

Lepe tagab ka Põhja-Iirimaa puutumatuse Ühendkunigriigi osana ja kindlustab, et mitte mingeid uusi piire ei tule, lisas minister.

Johnson süüdistas laupäeval ajalehes Daily Telegraph ilmunud kirjutises Euroopa Liitu ähvarduses kehtestada Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahele toidublokaad, mis tema sõnul rebiks Ühendkuningriigi tükkideks.

Johnsoni sõnul õigustavad EL-i seisukohad tema valitsuse uut seaduseelnõu, millega muudetakse Brexiti lahkumislepet.

Prantsusmaa: Ühendkuningriik ei saa lahkumislepet valikuliselt jõustada

Prantsuse minister nimetas pühapäeval mõeldamatuks olukorda, kui Suurbritannia ei jõusta täies mahus EL-ist lahkumise lepet.

Boris Johnsoni valitsus põhjustas nii Euroopa Liidus kui ka kodumaal teravat kriitikat, kui ütles, et jätab endale ühepoolse õiguse reguleerida kaubandust Ühendkuningriigi piires. See läheb vastuollu leppes võetud kohustusega, mille järgi Põhja-Iirimaa järgib teatud EL-i reegleid edasi, et tagada Iirimaa piiri avatuna hoidmine.

"Ühendkuningriik on suur demokraatia," kirjutas Prantsuse Euroopa asjade minister Clement Beaune ajalehes Le Parisien.

"On mõeldamatu, et valitsus ja parlament taganevad lepingust, mille osas nad ise on läbi rääkinud ja mida nad on hääletanud," ütles ta.

Suurbritannia lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril ja praegu käivad läbirääkimised kaubandussuhete üle pärast seda, kui üleminekuperiood selle aasta lõpus läbi saab.

Johnson viis aga niigi visalt kulgevad kõnelused täielikku segadusse, kui teatas, et kavatseb kehtestada seaduse, mis tühistab EL-iga Põhja-Iirimaa osas kokkulepitu.

"Euroopa poolel oleme alati olnud väga taskaalukad ja sihiteadlikud ning ennekõike väga kindlad ja ühtsed," ütles Beaune. "Kui britid arvavad, et nad saavad lepet rikkuda Euroopa lõhestamiseks, siis see neil ei õnnestu."

Kui Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel mingit lepet ei saavutata, siis oleks see ministri sõnul halb uudis, kuid ka selleks ollakse valmis.

Ta lisas, et Prantsusmaa peaminister Jean Castex kutsub peagi valitsuskabineti kokku, et kiirendada ettevalmistusi kõigi võimalike Brexiti stsenaariumide puhul, kaasa arvatud see, kui kokkulepet ei sünni.