Saksa vaktsiinitootja, kes koos Ameerika ravimihiiuga Pfizer arendab koroonavaktsiini ostab Marburgis tehase šveitsi ravimitootjalt Novartis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ajaloolisele tehasekompleksile pani aluse Nobeli preemia laureaat Emil von Behring, kes 1904. aastal kasutas preemiaraha tehase ehitusel.

"On tõsi, et seda tüüpi preparaadil ei ole veel heakskiitu ja sel põhjusel viime läbi uuringut enam kui 40 000 katseisikuga, et teha kindlaks kas on mingeid kõrvaltoimeid, ka väga haruldasi," ütles Biontechi kaaslooja Ugur Sahin.

"Selle uuringuga saame tõestada, et vaktsiin on sobilik ja kõrvaltoimed on leebed ja ei ole tõsiseid kõrvaltoimeid," lisas ta.

Biontech loodab eksperimentaalsele vaktsiinile heakskiidu saada veel oktoobris. Soetatud tööstushooned kohendatakse vaktsiini tootmiseks tuleva aasta alguses, et toota aastas 750 miljonit vaktsiiniannust.