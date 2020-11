Euroopa Liit leppis Pfizeriga kokku 300 miljoni vaktsiinidoosi ostmise

"See on seni kõige paljulubavam vaktsiin. Kui see vaktsiin saadavaks muutub, siis on meie plaan see laiali jagada kiirelt kõikjale Euroopasse. Iga liikmesriik saab selle proportsionaalselt, samal ajal, samade reeglite alusel," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval.

Ta lisas, et Euroopa Komisjon on juba alustanud koostööd riikidega, et valmistada ette rahvuslikke vaktsineerimise kampaaniaid.

Ravimifirma Pfizeri ja biotehnoloogiaettevõtte Biontechi koostöös toodetud vaktsiin on seni arendusjärgus olevatest kõige kaugemale jõudnud. Kui kõik edukalt läheb, siis saadavad tootjad vaktsiini turule lubamiseks vajaliku info Euroopa Ravimiametile juba järgmisel nädalal.

Vaktsiine kontrollitakse erikorras, et nende turule laskmist kiirendada. Parimal juhul toimub see juba selle aasta lõpus.

Euroopa Komisjon on koroonakriisi juhtimisel pälvinud palju kriitikat. Ent läbirääkimised vaktsiinitootjatega on toimunud kiirelt ja efektiivselt. See tähendab, et komisjon on sarnase lepingu sõlminud ka kolme teise vaktsiinitootjaga kokku 800 miljoni doosi ulatuses.

Kolm tootjat on samuti jõudnud kliiniliste testide kolmandasse faasi. Need erinevad Pfizeri ja Biontechi vaktsiinist selle poolest, et transportimisel ei vaja nad 80 kraadist külma.

Vaktsineerimise korraldamiseks valmistuvad juba ka meditsiini- ja logistikafirmad. Pfizer plaanib vaktsiine tootma hakata nii Saksamaal kui Belgias. Samal ajal on transpordifirma UPS teatanud 80 külmakraadi võimaldava jaotuskeskuse loomisest Hollandisse.

Euroopa Komisjon on riikidele jaganud ka soovitusi vaktsiinide jaotamiseks. Nende hinnangul peaksid selle esmajoones saama meditsiinitöötajad, hooldajad, üle 60- aasta vanused inimesed, muud riskigrupid, eluliselt olulised töötajad väljaspool meditsiini ja need, kelle töö ei võimalda distantsi hoidmist.

Vaktsiinistrateegiate valik jääb siiski riikide otsustada.