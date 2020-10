Pfizer taotleb novembris oma koroonavaktsiinile kasutusluba

Pfizeri sõnul loodetakse vaktsiini kasutama hakata kohe pärast seda, kui novembri kolmandal nädalal saadakse selle ohutuse kohta loodetavasti positiivne vastus.

"Positiivseid andmeid eeldades taotleb Pfizer USA-s erakorralise kasutuse luba varsti pärast seda, kui novembri kolmandal nädalal on saavutatud ohutuse verstapost," ütles firma esimees ja peadirektor Albert Bourla avalikus kirjas.

See tähendab, et Ühendriikidel võib aasta lõpuks olla heaks kiidetud kaks koroonaviiruse vaktsiini, kuivõrd 25. novembriks taotleb oma vaktsiinile heakskiitu ka biotehnoloogiafirma Moderna.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) palus läinud nädalal vaktsiiniarendajatel jälgida kahe kuu vältel, kas uuringus osalejatel tekib pärast teise vaktsiiniannuse saamist tüsistusi.

Pfizer ja Modern, mis saavad mõlemad USA valitsuse rahastust, alustasid kolmanda etapi kliinilisi uuringuid juuli lõpus ja on mõlemad alustanud vaktsiini masstootmist. Eesmärgiks on pakkuda Ühendriikidele juba aasta lõpuks kümneid miljoneid doose.

Bourla sõnul osaleb Pfizeri uuringus 30 000 inimest ja tulemused vaktsiini tõhususe kohta peaks selguma kahe nädala jooksul.

"Ma olen varemgi öelnud: me tegutseme teaduse kiirusel. See tähendab, et me võime teada saada, kas meie vaktsiin on tõhus või mitte oktoobri lõpuks," ütles ta.