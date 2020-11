EL maksab koroonavaktsiini eest väidetavalt vähem kui USA

Euroopa Liidu riikide nimel läbirääkimisi pidanud ning kolmapäeval saavutatud kokkuleppest teatanud Euroopa Komisjon on lubanud Pfizerilt osta 300 miljonit doosi, neist kohe saavad liikmesriigid 200 miljonit ning hiljem on võimalus omandada veel täiendavalt 100 miljonit vaktsiinidoosi.

Läbirääkimistega seotud olnud ametnik rääkis Reutersile anonüümsust paludes, et EL-i makstav hind jääb väiksemaks kui USA makstav 19,5 dollarit ühe annuse eest. Kokkulepitud hind on küll lähemal 20 dollarile kui 10-le, kuid on kindlasti väiksem USA makstavast hinnast. Osalt on see põhjendatav ka sellega, et Euroopa Investeerimispank EL-i poolt ja Sakamaa eraldi on juba laenanud koostöös Pfizeriga vaktsiini väljatöötanud Saksa biotehnoloogiaettevõttele BioNTech vastavalt 100 ja 375 miljonit eurot.

Lisaks on USA seni lubanud osta Pfizerilt väiksema koguse vaktsiini kui EL - 100 miljonit doosi, küll võimalusega suurendada seda hiljem 500 miljoni võrra ja leppides siis kokku ka uues hinnas.

BioNTech andis sel nädalal mõista, et ühe vaktsiinidoosi hinda mõjutab tellimuse suurus ning samas tunnistas, et hind või eri regioonides ja riikidele tulla erinev.

BioNTech ja Pfizer on seni keeldunud vaktsiini hinnast rääkimast. Samuti keeldus seda avaldamast Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

"Selle - juba neljanda - kokkuleppega kindlustame endale äärmiselt tugeva vaktsiinide portfelli. Enamus nende vaktsiinide arendustest on juba viimases faasis," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval Pfizeriga sõlmitud lepingust teatades.

Euroopa Liit on juba teinud kokkulepped valmiva vaktsiini ostmiseks ka ravimifirmadega AstraZeneca, Sanofi ning Johnson & Johnson. Läbirääkimisi peetakse veel ka ettevõtetega Moderna, Cure Vac ja Novavax, mis samuti oma vaktsiini välja töötavad.

Prantsuse ravimitootja Sanofi, mis töötab vaktsiini välja koos GlaxoSmithKline'iga on Reutersi andmeil leppinud kokku hinnas 10 eurot (11,8 dollarit) ühe doosi eest ning AstraZeneca 2,5 eurot doosi eest. Samas oleneb hind väga palju sellest, kas ja mil määral firmad võtavad endale vastutuse vaktsiiniga kaasneda võivate tüsistuste kompenseerimise eest, selgitab Reuters.

Euroopa Parlament nõuab rohkem infot

Euroopa Parlamendi saadikud nõudsid neljapäeval Euroopa Komisjonilt rohkem infot sõlmitud kokkulepete kohta, kuid tervishoiuvolinik Stella Kyriakides keeldus detailide esitamisest, viidates lepingu konfidentsiaalsusklauslitele, vahendas EUobserver.com.

Kyriakides märkis ka, et lepingu üksikasjade avaldamine muudaks Komisjoni jaoks läbirääkimised keerulisemaks. Küll lubas ta siiski parlamendi esindajatele mõningaid detaile tutvustada, kui leping on sõlmitud.

Küll aga saavad kõik liikmesriigid samaaegselt võrdse ligipääsu uuele vaktsiinile, kinnitas volinik.