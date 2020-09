"Selle küsimuse sõnastuse temaatika on meil juba järgmine nädal ja seda nii koalitsioonierakondade fraktsioonides kui ka koalitsiooninõukogus," ütles Puustusmaa ERR-ile.

"Võimalik, et paari nädala jooksul me selle küsimuse sõnastame ka," lausus ta.

Puustusmaa rääkis, et EKRE fraktsioonis on välja pakutud erinevaid küsimuse variante. "See ei ole selline, mis on 100 protsenti, sest me kooskõlastame selle koalitsioonipartneritega täpselt ja kui see variant on valmis, siis me saame sellest teada anda," lisas Puustusmaa.

Puustusmaa sõnul võib kõne alla tulla ka kahe küsimuse esitamine. "Oluline on see, et see, mida me tahame saavutada, oleks lihtsalt arusaadav. Ja teine asi, mis on ka väga oluline, on see, et need küsimused ka formaaljuriidiliselt peavad olema sellised, mis ei kutsuks esile riigivõimu kriisi," ütles Puustusmaa.