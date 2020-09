Valitsusparteid ei leidnud abielu mõiste rahvahääletuse osas üksmeelt

EKRE koostatud eelnõu järgi toimuks rahvahääletus kohalike valimiste päeval ehk 17. oktoobril 2021, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahvahääletusele tuleks selle eelnõu järgi küsimus: "Kas Te toetate ettepanekut täiendada Eesti Vabariigi põhiseadust lausega "Abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline püsiv liit?""

"Meil on fraktsioonis erinevaid arvamusi selle kohta ja kindlasti need kuuluvad ka nende arutelude teemade hulka, mida erinevad fraktsioonid üheskoos teevad," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu.

"Iseensest see on koalitsioonilepingus kirjas, et me selle teeme. Selles mõttes kõik kolm valitsuserakonda on sellele oma heakskiidu andnud juba algusest peale. Me seda rada nüüd läheme. Sõnastust me siin veel korrigeerime, Aga jah, referendum tuleb," sõnas EKRE fraktsiooni aseesimees Helle-Moonika Helme.