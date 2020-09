Tuumaenergia pooldajad avaldavad selle aasta septembris meelt üle kogu maailma. Tartu ürituse korraldajate sõnul oli reedese meeleavalduse peamine eesmärk algatada tuumaenergia osas ühiskonnas diskussiooni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie arvame, et tuumaenergia on üks väga atraktiivne lahendus. See on tõestatud kui üks kõige ohutum energia tootmise viis juba 70 aastat. See ei tekita süsinikuemissioone ja on eskaleeruv," rääkis meeleavalduse korraldaja, Tartu linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski.

"Aktuaalne kaamera" küsis Kaplinskilt, kas Tartu linn pooldab tuumaenergia kasutamist Eestis.

"Minu tööpäev on tänaseks läbi. Mida Tartu linn pooldab või ei poolda, seda otsusab volikogu, mitte selle esimees ega selle ükski liige. Me räägime mitte Tartu tuumajaamast, vaid et algatada Eestis diskussioon," vastas volikogu esimees.

Korraldajad jagasid möödujatele banaane, sest need sisaldavad radioaktiivset kaaliumi ning tõid võrdluseks, et ühe banaani söömine võrdub umbes sama kiirgusega, mis tabab aasta aega tuumajaama kõrval elava inimese keha.

"Ma arvan, et paremat alternatiivi meil praegu ei ole. Ja ilma tuumajaamata on meil näiteks elektriauto ka väga silmakirjalik asi," ütles Toomas, kellel oli meeleavaldusel loosung kirjaga "Ära tossa".

"Ilma söeta me ilmselt praegu hakkama ei saa. Kui meil oleks tuumajaam, siis saaksime," selgitas Toomas.

Koos ürituse korraldajatega oli ürituse alguseks kohale tulnud paarkümmend tuumaenergia toetajat. Meeleavaldajad tõdesid, et tuumajaamade vastaseid juhib hirm tuumakatastroofide ees.

"Inimestel on hirme palju. Muidugi inimesed, kui nad ei tea millestki, siis nad kardavad seda. Muidugi on olnud kuulsaid mineviku asju selle kohta ja see, kui ohutu see tegelikult on, ei jõua veel inimeste teadvusse, aga ma arvan, et see jõuab vaikselt," rääkis kliimaaktivist Jaak Laineste.