Tallinn muudab uusarenduste parkimiskohtade nõuet

Tallinna kesklinna uusarenduste parkimiskohtade nõue leeveneb, kuid kesklinnast väljas on tulevikus arendajatel tarvis parkimiseks rohkem kohti rajada, nii otsustas neljapäeval Tallinna linnavolikogu. Linnavalitsuse hinnangul on nii võimalik vähendada kesklinna autostumist ja tagada, et magalate uusarendused ei ummista sealseid tänavaid parkivate autodega.

Linnavolikogu määrus pisut vähendab kesklinnas uusarenduste kohustuslike parkimiskohtade nõuet. Küll aga sunnib neid maa alla rajama. Väljaspool kesklinna tuleb tulevikus rajada iga korteri kohta vähemalt 1,3 parkimiskohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Äärelinnas parkimisnormatiiv kohati kasvab, sest me näeme ka päriselus seda, et uusarendustest tulevad meile juba taotlused "Hoovid korda" raames parkimisala laiendamiseks. Ehk siis parkimiskohti ei jagu. Kusjuures see ei sõltu ühistranspordist. See on lihtsalt olemasolev reaalsus. Selline olukord, kus automeri on ümber uusarenduse, ei ole tulevikus enam aktsepteeritav. Parkimine peaks olema majade sees," selgitas abilinnapea Andrei Novikov.

"Selline maa alla ronimine ja sundehitus seal on kahtlemata väga kallis ja see lööb ostja rahakotile. Keegi ju peab selle kinni maksma, eriti tänases olukorras. Ja me olemegi seal, kus parkimiskoht on sisuliselt sundost. Ja teatavasti parkimiskoha hind on 10 000 ja 20 000 euro vahel, seega oluline osa eriti just väikeste korterite puhul," kommenteeris kinnisvarafirmade liidu tegevjuht Tõnis Rüütel.

"Loomulikult parkimiskohtade kulu on arendajale pinnuks silmas, sest sealt me seda raha tagasi ei saa. Aga kui me vaatame praktikas, siis ikkagi on kõik need kohad lõpuks hõivatud ja pargitud ka tänavale. Kui inimene tahab linnaruumis ringi käia, siis sõitmisruumi jääb järjest vähemaks. Hoone parkimine peaks olema lahendatud ikkagi sellel krundil, mitte avalikus ruumis. Avalik ruum võiks olla meie kõigi jaoks, mitte konkreetselt ühe hoone juurde," ütles kinnisvarafirma 1Partner tegevjuht Martin Vahter.

Muudatused ei puuduta juba olemasolevaid hooneid või kehtestatud planeeringuid, vaid tulevasi. Lisaks kaalub linn ühe meetmena autode ja parkimise probleemi vähendamiseks seda, et ei anna uushoonete elanikele enam linnatänaval parkimistasu maksusoodustusi.