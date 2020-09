Kalle Muuli kirjutas raamatu salapäraselt surnud Artur Sirgust

Muuli ütles ERR-ile, et toetus raamatut "Artur Sirgu elu ja surm" kirjutades kõikidele alusmaterjalidele, mida leida oli.

"Alates arhiividest, jätkates ajalehtedega, lisaks kirikuraamatud kuni selleni välja, et mõned tolleaegsete inimeste sugulased on elus ja rääkisin ka nendega," selgitas Muuli.

Lisaks andsid Muulile näpunäiteid ka erinevad ajaloolased, muu hulgas riigikogu liige Jaak Valge (EKRE).

Raamatu autor ütles, et pealkirja järgi saab hästi aru, millest teoses juttu tuleb.

"Üsna põhjalikult on analüüsitud kõiki versioone, mis selle surma kohta on teada. Toon välja nende tugevad ja nõrgad küljed ja seda surma osa on tõesti päris põhjalikult. Ma arvan, et tavalugeja jaoks on seal palju uut," sõnas Muuli.

Senini on teada, et Sirk suri 1937. aastal Luksemburgis, kus ta kukkus haigla aknast välja. On spekuleeritud, et võibolla teda lükati, kuid ta võis ka ise sealt alla hüpata.

Idee Sirgust raamat kirjutada tekkis Muulil jõulude ajal, mil ta hakkas lugema viimaseid põhjalikke teoseid Konstantin Pätsist ja Jaan Tõnissonist.

"Tundus ebaõiglane ja ülekohtune, et nii populaarsest ja andekast poliitikust ei ole kirjutatud ühtegi korralikku elulooraamatut."

"Kõik 1930. aastate sündmustikud keerlevad ümber Sirgu. Ja siis ma mõtlesin, pagan, aga kus siis on raamat Artur Sirgust? Tundus väga ebaõiglane ja ülekohtune, et nii populaarsest ja andekast poliitikust ei ole kirjutatud ühtegi korralikku elulooraamatut," ütles Muuli.

Muuli arvab küll, et Sirk oli andekas kõnemees ja rahvajuht, kuid tema poliitilisi vaateid kirjanik ise ei jaga. Samas oli autori hinnangul Sirgu vahistamine 1934. aastal väga ülekohtune ja seadusevastane.

Just vapsluse pärast Sirk arreteeritigi, kuid mees põgenes vanglast ja läks edasi välismaale.

Raamatut hakkas Muuli kirjutama aasta alguses ning lõpetas selle juulikuus. Lisaks aitas raamatu ilmumist rahastada ärimees Parvel Pruunsild.

Muuli ütles, et Pruunsild kuulub korporatsiooni Sakala ning Sirk oli omal ajal isegi selle esimees. Pruunsild ja Muuli hakkasid raamatu ilmumise osas suhtlema aga siis, kui see juba kirja oli saanud.

Ajakirjanik ja poliitik Kalle Muuli on varem avaldanud lähiajalugu käsitlevad raamatud "Isamaa tagatuba" ja "Vabariigi sünnimärgid". Ta on avaldanud ka elulooraamatuid, viimati "Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel".