Uue mobiilirakenduse saabumiseni palub Lumonor klientidel erinevates seadmetes kasutada veebipõhist internetipanka.

"Meie klientide ja töötajate jaoks on tegemist väga suure ning erakordse tehnoloogilise muudatusega," ütles Luminori tegevjuht Erkki Raasuke. "Sisuliselt anname me enam kui 100 000 kliendile uue panga. Lisaks värske internetipanga ja veebilehe avamisele uuendame ka oma peamist pangasüsteemi, milles hoiame kõiki oma andmeid."

Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane selgitas, et uued pangakaardid saadetakse klientidele postiga ning seetõttu on väga oluline, et inimesed uuendaksid oma kontaktandmeid ja eelkõige oma postiaadressi.

Rebane lisas, et ärikliendid peavad lisaks kontrollima, kas neil on alates 30. novembrist internetipanka pääsemiseks olemas isiklik kasutajatunnus. "Ettevõtte kasutajatunnusega uude internetipanka sisse logida ei saa ning edaspidi on kõigil vaja isiklikku kasutajatunnust. Internetipanga kasutajalepingu allkirjastamiseks on veel aega, kuid me ei soovita seda jätta viimasele minutile, sest järjekorrad võivad olla pikad," rõhutas ta.

Kuna tegemist on täiesti uue pangandusplatvormi käivitamisega, kuhu viiakse üle kõik klientide andmed, ei saa 27.–29. novembril enamikke Luminori teenuseid teatud aegadel kasutada.

Uues internetipangas saab sisselogimiseks kasutada Smart-ID ja mobiil-ID lahendust ning samuti ID-kaarti ja uut koodikalkulaatorit.