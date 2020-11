Luminori uuendused tõid kaasa väiksemaid tõrkeid

Luminor Eesti avalike suhete juht Karel Hanni ütles ERR-ile, et esmaspäeval oli internetipangas mõningad tõrked seoses sisselogimisega.

"Olukord lahendati peagi ja sisselogimine internetipanka on taas võimalik. Uute VISA pangakaartide kasutamist see olukord ei mõjutanud ning kõik deebet- ja krediitkaardid töötavad. Samas peame arvestama, et ootame esimestel päevadel klientide tavapärasest kõrgemat külastatavust, mis võib kohati põhjustada internetipanga aeglasemat teenust," selgitas Hanni.

Kui mõnel inimesel pole õnnestunud pangalingi kaudu maksta, võib Hanni sõnul viga olla hoopis kaupmehes, kes pole veel jõudnud vastavat IT-süsteemi uuendust teha.

Hanni sõnul tuleb internetimaksete probleemide ilmnemisel veenduda, et uue kaardi internetimaksed on aktiveeritud.