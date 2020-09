Muusikavaldkonna esindajad tahavad kontserdipiletitele madalamat käibemaksu

Kümne katusorganisatsioon i juhid märkisid ühispöördumises, et praeguse kriisi tõttu on muusikavaldkond jäänud väga tugeva surve alla, sest selle majanduslik püsimajäämine sõltub peaasjalikult kontserditegevusest.

"Ehkki suvel hakati koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piiranguid leevendama ja kriisis muusikavaldkond liikus tasapisi taastumise suunas (kui kevadel oli piletimüük langenud enam kui 95 protsenti, siis suve piletimüük oli mullusest väiksem ca 50 protsenti), on kultuuriürituste piletimüük hakanud sisehooaja saabumisega taas langema ja 2020. aasta septembri kahe esimese nädala kultuuriürituste pääsmetest teenitud tulud on mullusega võrreldes vähenenud enam kui 60 protsenti."

Pöördujad toovad välja, et Eesti konkureerib rahvusvahelises kontserdikorralduses teiste Euroopa riikidega ning eriti tugevalt lähiturgudega, kus on kontserdikorralduse mõttes märksa soodsam maksukeskkond - Lätis kehtib kontserdipiletitele 0-protsendine käibemaksumäär, Soomes on see 10 protsenti)

"Heaks näiteks on möödunud aastal Lätis toimunud Ed Sheerani kontsert, mis oleks võinud leida aset Eestis, kuid toimus naaberriigis soodsama maksukeskkonna tõttu ja kuhu müüdud 50 000 piletist osteti sama palju pääsmeid nii Lätist kui ka Eestist. Niisiis soodsama maksukeskkonna tõttu jõudis selle kontserdi näitel piletite ostu ja muude tehtud kulutustega seoses naaberriiki ringlusesse tõenäoliselt üle 10 miljoni euro, mistõttu kaotasime Euroopa mõttes väga kõrge kontserdipiletite käibemaksumäära tõttu maksutulu nii kontserdipiletitelt, aga ka muu tarbimise pealt."

Pöördumisele kirjutasid alla Autorite Ühingu tegevjuht Kalev Rattus, Esitajate Liidu tegevjuht Urmas Ambur, Fonogrammitootjate Ühingu tegevjuht Rauno Haabmets, Heliloojate Liidu juhatuse esimees Märt-Matis Lill, Interpreetide Liidu juhatuse esimees Henry-David Varema, Jazzliidu juhatuse esimees Kirke Karja, Kooriühingu esimees Hirvo Surva, Muusikafestivalide juhatuse esimees Villu Veski, Muusikanõukogu president Ivari Ilja, Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt.