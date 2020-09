PERH-i ülemarst: Ida-Virumaal võiks maskid kohustuslikud olla

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving usub, et Ida-Virumaal, kus nakatumisnäitaja on kõrge, peaks kohustama inimesi avalikes ruumides maske kandma. Eesti arstide liidu juht Jaan Sütt maskikandmise kohustust mõistlikuks ei pea.

Peaminister Jüri Ratas kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et kui meie koroonastatistikas jätkub kasv, tuleb valitsusel kaaluda igapäevase elu ulatuslikumat piiramist. Muu hulgas mainis ta kaitsemaski kandmist ühistranspordis ja avalikes ruumides.

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving tuletas meelde, et maskid on olnud nakkuskontrolli alustalaks läbi saja aasta. Uusi teadmisi oleme me saanud ka maskikandmise ja koroonaviiruse leviku seoste kohta. Talving viitas USA ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ilmunud uuringule, kus vaadati viiruse levikut Wuhanis, New Yorgis ja Lombardias.

"Kõik meetmed tulid nagu pakina: jää koju, hoia distantsi. Aga mask tuli hiljem. Ja nende esimeste meetmete ajal nakatumine ainult kasvas või jäi stabiilseks. Ja sellest hetkest, kui tuli maskide kohustus, hakkas trend kukkuma," rääkis Talving.

Ta ütles, et lisaks sellele, et takistada nakkuse levikut, vähendavad maskid uue hüpoteesi järgi ka viiruse doosi, mille inimene saab. Talving tõi näiteks Jaapanis karantiini pandud kruiisilaeva Diamond Princess. Seal inimesed veel maske ei kandud ja 80 protsendil nakatunutest olid koroonaviiruse sümptomid. Seda uuris lähemalt San Fransisco ülikooli meditsiiniprofessor Monica Ganthi.

"Aga hilisemalt kruiisilaeva, üks Argentina kruiisilaev, töötajatele anti FFP2 respiraatorid, kõik inimesed said maskid. Ja 80 protsenti olid asümptomaatilised, tähendab, ei vaja haiglaravi," märkis Talving.

Niisiis on Talving veendunud, et maskide kandmine on nakkuse piiramiseks oluline.

"Ma arvan, et Ida-Virumaal võiks olla piirkondlik maskikandmise kohustus."

Kui ülejäänud Eestis on viimase 14 päeva haigestumisnäitaja 100 000 inimese kohta pisut üle 30, siis Ida-Virumaal juba üle 90.

"Tekib küsimus, et kust tõmmata see piir. Kas see on 50 per 100 000 viimased kaks nädala? Seda piiri on väga raske tõmmata. Aga hetkel ma ütleksin niimoodi, et piirkondlikud kohustused maskidele – jah, ja kui laieneb üle Eesti, siis üleriiklik. See oleks minu kui eksperdi soovitus," sõnas Talving.

Eesti arstide liidu president Jaan Sütt aga ütles, et põhjapanevaid teadmisi koroonaviiruse ja maskide kohta juurde pole tulnud, on ainult hüpoteesid. Ta tuletas meelde kevadist koroonaviiruse esinemissageduse uuringut, mis näitas, et tänaval koroonahaige kohtamiseks tuleb mööda käia keskmiselt 2000 inimesest.