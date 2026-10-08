Venemaa eitab väiteid katku leviku kohta

Venemaa eitab väiteid, nagu oleks Siberis katku surnud laboritöötaja nakatanud ka teise inimese. Kohalikke elanikke aga häirib ametivõimude ebamäärasus ja juhtumi täpse info puudumine.

Oktoobri alguse katkujuhtum tõi Šelehovi kogu maailma huviorbiiti. Venemaa pole seni ametlikult tunnistanudki, et katku-uuringute instituudi töötaja tõepoolest katku suri, vaid räägitakse ebamäärase päritoluga kopsupõletikust. Kuidas asjad tegelikult on, välismaal muidugi teada ei võigi, ent tihti tuletatakse meelde Venemaal visalt edasi elavat, nõukogude ajast pärit kommet katastroofe maha vaikida või nende suurust vähendada.

Välisajakirjanikke on Šelehovi pääsenud vähe, nende hulgas olnud Prantsuse teleajakirjanike teatel otsest paanikat linnas ei ole.

Šelehovi meditsiinidiagnostikakeskuse töötaja Aleksandra Iskalova ütles, et inimesed kannavad maske meditsiinidiagnostikakeskuses on maskide kandmine nüüd kohustuslik. "Kanname kirurgimaske, kuigi tegelikult on see mõttetu," ütles ta.

Šelehovi elanik Alina ütles, et maskide kandmine tehti kohustuslikuks ka koolides.

"Minu vend käib põhikoolis. Seal tehti maskikandmine juba kohustuslikuks, nii et nad peavad neid kandma igal pool. Nad võivad isegi koolist koju jääda, kui nad on tõesti mures," sõnas Alina.

Paanika puudumine ei tähenda, nagu ei teeks toimuv linnaelanikele muret. Peamine probleem on usaldusväärse info puudumine. Võimudelt seda ei tule

"Samal päeval, kui see juhtus, helistas mulle ema ja karjus, et kümme inimest on juba surnud, kuigi ametlikke aruandeid ei ole. Lugesin kuskilt, et haigus on hoopis midagi Hongkongi süüfilise-laadset ja seda põhjustavad hoopiski karud," rääkis Iskalova.

Maailma Terviseorganisatsioon on Venemaalt palunud rohkem infot, et kopsupõletiku tegelik põhjus välja selgitada. Venemaa ajakirjandus peamiselt väldib teemat, paljud väljaanded on sel teemal juba avaldatud kirjutised oma võrgulehekülgedelt eemaldanud.