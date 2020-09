USA presidendi ülemkohtu kandidaat saab tõenäoliselt heakskiidu

Koos Romneyga on kindlalt saavutatud ametissenimetamiseks vajalik enamus.

President nimetab uue kohtuniku, kuid selle peab heaks kiitma senat. Praegu on nii president ja ka senati enamus vabariiklased.

Trump kinnitas teisipäeval, et teeb oma valiku Ruth Bader Ginsburgi surma järel vakantseks jäänud ülemkohtuniku kohale teatavaks laupäeval.

Trumpi demokraatidest vastased eesotsas presidendikandidaadi Joe Bideniga nõuavad, et vabariiklased ootaksid Ginsburgile asemiku määramisega 3. novembri presidendivalimisteni.

Trump ja senati vabariiklaste liidrid on aga teatanud, et täidavad koha võimalikult kiiresti.

See on juba Trumpi kolmas kord ülemkohtusse oma soosik pakkuda, mis tähendab, et ta on isegi kaotuse korral eesseisvatel presidendivalimistel suutnud riigi kõrgeimat kohut pikaajaliselt mõjutada.

Trump on öelnud, et esitab eluaegse kohtuniku kohale naise.

Vabariiklased, kes kontrollivad senati enamust, püüavad kindlustada, et nende kandidaat võidaks. Nad arvestavad, et häälteenamus 53:47 lubab oma kandidaadi läbi viia. Hääletuse blokeerimiseks peaksid neli vabariiklast presidendi valikule vastu astuma.

Trumpi laupäevane otsus paneb tiksuma kella, mis tõenäoliselt tähendab teravalt vastuolulist kõrgete panustega poliitilist võitlust, kus vabariiklased tahavad oma kandidaadi läbi viia ebatavalise kiirusega.

Vaatamata sellele, et demokraatidel pole võimalusi protseduuri peatamiseks, püüavad nad vabariiklasi poliitiliselt kahjustada "võimu kuritarvitamise" süüdistusega.