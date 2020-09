Kaitseinvesteeringute keskus on keskpolügooni ohualade väljaarendamiseg lõpusirgel. Keskpolügooni naabrusse jääv Rabasaare asula näitab, kas riik, omavalitsus ja kohalikud elanikud jõuavad kokkuleppele looduslikult ja kodulooliselt huvitavate paikade ühises kasutamises.

Lehtse lähedal asuvat endist Rabasaare tööstusasulat loetakse üheks huvitavamaks arhitektuurikoosluseks Eestis. See asetseb keskpolügooni ohualal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rabasaare on ka üks näide kaitseinvesteeringute keskuse, ohualade kinnisvaraomanike ja kohalike omavalitsuste viis aastat kestnud koostööst. Rabasaare jääb avatuks turistidele, kui polügoonil ei toimu laskmisi. Laskmiste maht on paigas valitsuse otsusega.

"See peaks jääma umbes 90 päevani aastas. Kui kõige aktiivsem rekreatsiooni hooaeg on suvel-varasügisel, siis seal peaks olema olema meie väljaõppetsükkel pigem madal," rääkis kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm.

Kohalikud on olnud skeptilised, kas ehk vaba ligipääs Aegviidu ümbruse matkaradadele siiski ei hakka järjest vähenema laskmise mahtude suurenemise tõttu. Salm rahustas skeptikuid.

"Väljaõppeliselt, vaadates meie relvastus, üksuste suurus peaks dramaatiliselt muutuma, et meie väljaõppevajadus suuresti muutuks," ütles ta.

Kaitseinvesteeringute keskus on aastaid otsinud kokkulepet ohualade kinnisvaraomanikega. Enamik on oma omandi müünud ja ära kolinud. Üks viimaseid on Pillapalus elav Ivar Porn, kellega läbirääkimised käivad. Tema eelistab oma esivanemate valduse puhul vahetustehingut.

"Ideaalvarianti kindlasti ei ole, aga mingi variant oleks asendus - kuskil asenduskrunt, hoone. Kas siis hoone teisaldada uude kohta või asendada mingi uue majaga," rääkis ta.

Rabasaare ei jää siiski elutuks ka siis, kui polügoonil laskmisi ei toimu. Sinna projekteerib kaitseinvesteeringute keskus linnavõitluse harjutusala.

"Projekteerimine on just käima lükatud ja projekti eesmärk on siin leida kõige parem koht selle tegemiseks. Tulevad uued hooned ja loodetavasti leiame otstarvet-kasutust ka olemasolevatele hoonetele," ütles Salm.

Rabasaare on näide riigi, omavalitsuse ja kohalike kompromissist. Selle näiteks on Piibe teatri lavastatud pildikesed kunagise turbakaevandusasula värvikast minevikust.