Kahe viimase nädala jooksul on registreeritud 972 nakatunut. Seda on 502 võrra rohkem kui eelneva kahenädalase perioodi jooksul, mil nakatunuid oli 470.

Viimase seitsme ööpäeva jooksul oli nakkusjuhtumeid 626, mis on 280 võrra rohkem, kui sellele eelneva seitsme ööpäeva jooksul.

Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonna (HUS) nooremarst Eeva Ruotsalainen ütles reedel, et viimase nädala nakkusjuhtudest on vaid 16 protsendi puhul allikas teada. 80 protsenti positiivse koroonatesti teinud inimestest ei tea, kust nad nakkuse said.

Viirus on liikvel ja nakkuse võib saada kust tahes, tõdes ta. Välismaal saadud nakkusjuhtude arv on hakanud kahanema.

HUS-i piirkonnas on moodustavad 56 protsenti nakatunutest 20-39-aastased.

Kokku on Soomes koroonapuhangu algusest peale antud 9484 positiivset proovi.

Kolmapäeval teatati kahest koroonaviirusega seotud surmajuhtumist, kokku on surnud 343 inimest.

Soome teeb koroonaviirusega seotud surmajuhtumid ning haiglaravi vajavate patsientide arvu teatavaks kolm korda nädalas: esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.