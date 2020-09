Me loeme päevast päeva uudiseid koroonaviirusesse nakatunute kohta ja jälgime pingsalt, kas kuhugi on uusi koldeid tekkinud. Neid koldeid otsivad ka terviseameti töötajad või nagu neid nüüd nimetatakse - koroonadetektiivid. "Insight" suundus Kohtla-Järvele, et veeta üks päev koos koroonadetektiividega.

Naisteosakond

Terviseameti ida regionaalosakond asub tagasihoidlikus kahekorruselises hoones. Esimesel korrusel paikneb labor, teisel koroonadetektiivide kabinetid. Sellest majast ei jälgita ainult Kohtla-Järvet, vaid ka Rakveret, Narvat, Narva-Jõesuud, Sillamäed ja teisi Ida- ja Lääne-Virumaa linnu. Sisustus on tagasihoidlik, et mitte öelda askeetlik. Kollektiiv koosneb eranditult naistest. Räägitakse, et üks mees seal siiski olevat, ent meie teda ei kohta. See-eest kohtame noort kõlava häälega naist. Selgub, et Ksenia Kozlova on siin uus töötaja. Koroonadetektiivi toolil istub ta alles neljandat kuud.

Vastvärvatud detektiiv

Terviseametisse sattus Kozlova otse koolipingist. Tegelikult on tal tervishoiukõrgkooli viimane kursus alles pooleli. Ksenia räägib, et kavatses minna meditsiiniõeks, ent saatus tahtis teisiti. "Ma ei oodanud sellist pakkumist," meenutab Kozlova naeratades. Tema ülemus Marje Muusikus on oma uue töötajaga väga rahul. Ta ütleb, et Kozlova on koroonadetektiivi ametisse hästi sisse elanud. "Loomulikult on tal ka teised ülesanded, mida inspektor peab igapäevaselt täitma, aga võtame kõike samm-sammult. Praegu on koroonadetektiivi töö kõige olulisem," räägib Muusikus.

Kozlova ja tema kolleegide tööpäev pole enam ammu normeeritud pikkusega ja algab varahommikul. Esimesed andmed uute nakatunute kohta jõuavad terviseametisse kella 7 paiku hommikul. Umbes samal ajal algab ka koroonadetektiivide tööpäev.

"Me vaatame, kui palju on uusi haigestunuid, seejärel jaotame nad omavahel ära - kes milliste juhtumitega tegeleb - ja hakkame inimestega ühendust võtma," selgitab Lääne-Virumaa menetlusgrupi juht Kata Pedamäe tegevusalgoritmi.

Täiendus on saabunud

Nakatunutele esitatakse konkreetseid küsimusi ja palutakse neil kaheks nädalaks koju jääda. Aga mis siis saab, kui nakatunu keeldub seda tegemast või ei saada teda telefoniga kätte? Selgub, et kõik on lihtne. Terviseamet on alustanud koostööd politsei- ja piirivalveametiga. "Insighti" võttegrupil õnnestus viibida koroonadetektiivide ja tavaliste detektiivide esimesel online-koosolekul. Kui nüüd peaks terviseameti töötajatel probleeme tekkima, hakkavad haigestunuid otsima tavalised politseinikud. "Oleme seda ka varem arutanud, nüüd aga tundsime, et meil on inimeste otsimisel abi vaja. Politseil on rohkem andmeid kui meil," selgitab Muusikus.

Otsi, detektiiv, otsi!

Töö terviseametis ei peatu hetkekski. Isegi tee ja piruka kõrvale joonistatakse skeeme ja arutatakse uute viirusekollete üle. Pärast lõunat haaravad detektiivid jälle telefonid - seekord selleks, et läbi helistada nakatunute lähikontaktsed. Inimeste reaktsioonid kõnedele on erinevad - alates täielikust valmisolekust asja arutada kuni kõne lõpetamiseni. "Tuleb ette, et uudis positiivsest testist rikub inimese kõik plaanid. Ta lõpetab kõne ja lülitab telefoni välja, ei taha meiega rääkida. Ent lõppude lõpuks suudame siiski kõiki veenda," räägib Muusikus. Kasutusel on veenmismeetod ja selgitustöö. Tõsi küll, sageli tuleb helistada mitu korda. "Inimene räägib mulle nii palju kui mäletab. Mina ju ei tea, on see nii või ei. Algul näib mulle, et ma tean juba kõike, aga hiljem saan teada midagi uut. Siis tulebki mitu korda üle helistada, et küsida, kas inimesele on midagi uut meelde tulnud või ei," räägib Kata Pedamäe.

Seejärel kantakse andmed arvutise. Spetsiaalne programm aitab koroonadetektiividel andmeid töödelda ja uued kolded välja selgitada. Tõsi küll, lõunalauas võetakse endiselt appi tavaline paber ja pliiats ning joonistatakse skeeme nagu vanasti. "Kui inimene ütleb mulle, et käis sel ja sel kuupäeval baaris, mina aga tean, et seal on käinud teisedki nakatunud, siis võis ta suure tõenäosusega saada nakkuse just sealt," jutustab koroonadetektiiv Ksenia Kozlova.

Kukelaulust päikseloojanguni

Kui tööpäev algab esimeste andmete saabumisega, siis lõpeb see alles pärast seda, kui kõigi nakatunute ja nende lähikontaktsetega on õnnestunud ühendust võtta. "Tööpäevad ei ole enam normeeritud. See töö on meile praegu prioriteediks," selgitab Muusikus. "Kui ma välja lähen, on mul alati arvuti ja töötelefon kaasas," lisab Kata Pedamäe.

Kogu regiooni tervis on praegu sisuliselt terviseameti naiste õlul. Ja ehkki olukord Ida-Virumaal on muutumas kriitiliselt, ei tasu unustada peamist: et koroonadetektiivid saaksid teid aidata, tuleb olla nendega avatud ja avameelne.