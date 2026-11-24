Riikliku lepitaja vahendusel toimunud Eesti haridustöötajate liidu (EHL) ning haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) läbirääkimised õpetajate järgmise aasta palga üle nurjusid. Kui ka riigieelarvest palgatõusuks raha ei leita, on EHL valmis korraldama streiki.

Kokkuleppeta lõppenud palgavaidlus tähendab, et EHL-il on järgmisel aastal streigiõigus.

"Praegu ootame, kas riigikogus leitakse eelarve vastuvõtmise käigus lisaraha õpetajate palkade tõstmiseks. Meie eesmärk on saavutada kokkulepe, mitte streikida. Kui aga riigieelarve õpetajate palgaküsimusele piisavat lahendust ei paku, oleme valmis uuel aastal kaaluma ka jõulisemaid samme," ütles EHL-i esimees Reemo Voltri.

Voltri sõnul võiks järgmisel aastal tõusta õpetajate palk vähemalt sama palju kui tõuseb riigi keskmine töötasu ehk minimaalselt viis protsenti.

"Mõistagi ei taga see õpetajatele konkurentsivõimelist töötasu, aga vähemalt ei läheks sellisel juhul õpetajate olukord enam veel halvemaks," sõnas Voltri.

Riigikogu asub riigieelarve vastu võtmise üle hääletama detsembris.

"Meie tegelik eesmärk on, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks järgmisel aastal võrdsele tasemele prognoositava Eesti keskmise palgaga ehk 2312 euroni. Olime valmis ka neid nõudmisi riikliku lepitaja vahendusel oluliselt vähendama, kuid läbirääkimised ebaõnnestusid,"ütles Voltri.

HTM põhjendas lepitusmenetluse käigus oma seisukohta sellega, et riigieelarves puuduvad vahendid õpetajate töötasu alammäära täiendavaks tõstmiseks.

Riigikogus on tänaseks kaks lugemist läbinud järgmise aasta riigieelarve, mille järgi tõuseb õpetajate palk vaid kolme protsendi võrra ehk 2030 euroni.

"See tähendaks, et järgmisel aastal on magistrikraadiga õpetajate töötasu alammäär prognoositud riigi keskmisest palgast pea 13 protsendi võrra madalam. Tuletan meelde, et kui praegune peaminister ja valitsus ametiaega alustasid, siis oli see mahajäämus vaevu viie protsendi suurune," ütles Voltri.

"Ajal, mil üha süvenev õpetajate puudus kahjustab hariduskvaliteeti, on selline langus lubamatu," ütles Voltri.