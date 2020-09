Paikuse politseikool tähistas tagantjärele 30. sünnipäeva

Kuna 5. juunil, kui on kooli ametlik asutamiskuupäev, polnud võimalik seda tähistada, siis otsustati seda teha nüüd, kui augustis alustanud

õpperühmade 126 kadetti andsid ametivande. See on kadettidele ja koolile peaaegu niisama oluline sündmus kui lõpuaktus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ametivanne antakse enne esimest õppepraktikat. Nii tervitati kadette ja ühtlasi kooli, kus on politseinikke õpetatud 30 aastat.

"Ma tahaksin ka tänada kõiki neid, kes kolm aastakümmet tagasi selle kooli praktiliselt nullist käivitasid, eriti kooli esimest direktorit Jüri Meritsat, ilma kelleta ei oleks Paikuse see, mis ta täna on," kõneles president Kersti Kaljulaid, lisades, et selles koolis saab parimat väljaõpet, mida Eesti suudab pakkuda.

"Aga ma tahan õnnitleda ka 30 aastat hiljem seda, vist ainult meesterivi, kes seisab väljaku vasakus nurgas minu poolt vaadatuna, sest nemad olid selle kooli esimene lend. Nüüd on 30 aastat mööda läinud ja me võime öelda, et Paikuse ja politseikool on muutunud sünonüümiks. Selle peale on päris uhke mõelda," ütles siseminister Mart Helme.

"1990. aastal loodi toonase erikutsekooli jäänustele midagi täiesti teistsugust. Me ei omanud siis veel enda vaba riiki ega osanud ka aru saada, milline on see politsei. Eeskujuks olid meil sõbrad välismaalt, meid innustas unistus iseseisvusest," meenutas politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen.

Politseikooli 1. lendu võeti vastu 110 noormeest, lõpetas 100. Neist ligi 30 oli reedel sünnipäeval kohal.

"Me olime sama noored, kui nemad täna ja sära oli silmis samamoodi," rääkis Pärnu politsei piirkonnavanem Tõnu Kivis ametivande andnud kadettide kohta.

"Kui ma kuulsin seda kutset, et luuakse Paikusele politseikool, siis oli veel valida, kas minna Vene sõjaväkke või tulla siia politseikooli, ja siis oli kindel eesmärk saada siia kooli sisse. Konkuss oli meil päris suur, kuus inimest kohale ja see oli muidugi üllas tunne, kui siia kooli sisse sai," rääkis ettevõtja Märt Osula.

Maanteeameti järelevalvespetsialist Teet Sepp meenutas, et koolil oli suur toetus.

"Tolle aja kohta oli meil väga tugev tugi, me tundsime seda, kuidas rahvas toetas meid. Ma ei tea, kuidas direktor Merits suutis tagada selle heaolu meile, et me saime tol ajal kõige paremad asjad, mis oli tollal üldse võimalik," rääkis Sepp.