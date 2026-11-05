USA kongressivalimistel on mõned kohad veel selgumata

Ameerika Ühendriikides teisipäeval peetud vahevalimised võitsid ülekaalukalt Demokraatliku Partei kandidaadid, kes kindlustasid ülekaalu kongressi mõlemas kojas. Lõplikud tulemused pole siiski veel selged, sest kahe senati koha ja 48 esindajatekoja liikme valimistel antud hääli veel loetakse.

Demokraadid on kindlustanud kongressi 100-kohalises ülemkojas senatis endale 54 kohta, võites 35 osariigis toimunud vahevalimistel seni vabariiklaste käes olnud senaatorikoha seitsmes osariigis: Iowas, Kansases, Maine'is, Põhja-Carolinas, Ohios, Lõuna-Carolinas ja Texases.

Kokku saavutasid demokraadid võidu 20 osariigis ja vabariiklased 13 osariigis. Kahes osariigis – Alaskal ja Mississippis – on lõplik tulemus veel selgumata.

Alaskal oli neljapäeva hommikul Eesti aja järgi kella kuueks loetud 75 protsenti häältest ja seal juhib demokraatide kandidaat Mary Peltola 48,2 protsendiga (102 962 häält) vabariiklase Dan S. Sullivani ees, kellel on praegu 47,9 protsenti häältest (102 325 häält).

Mississippis juhib pärast 96 protsendi häälte kokkulugemist samuti demokraat: Scott Colom on seal saanud 49 protsenti (464 926) häältest ja vabariiklane Cindy Hyde-Smith 48,9 protsenti (463 788) häält.

Esindajatekojas, kus läksid ümbervalimisele kõik 435 kohta, on demokraadid endale kindlustanud 240 kohta ja vabariiklased 147 kohta. 48 koha saatus on veel lahtine. Valimistega on demokraadid võrreldes esindajatekoja eelmise koosseisuga praeguseks juurde võitnud juba 31 kohta.