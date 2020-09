Viimase ööpäeva jooksul tehti riigis 2520 haiguse Covid-19 esmast testi. 17 uut nakkusjuhtumit on seotud teadaolevate haiguskolletega, kaks juhtumit toodi sisse välismaalt ning kümne puhul on nakatumisallikas täpsustamisel.

Haiglaravil on viiruse tõttu viis inimest.

Kokku on Lätis tehtud 309 172 esmast testi, millest positiivsed on olnud 1654 testi. Koroonaviirusega on surnud 36 inimest.

Leedus lisandus ööpäevaga 111 uut koroonanakkust

Leedus lisandus ööpäevaga 111 uut koroonanakkust, teatas laupäeval terviseamet. Kokku on riigis koroonadiagnoosi saanud 4295 inimest.

COVID-19 tõttu on Leedus surnud 89 inimest, veel 19 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Praegu on aktiivseid nakkusjuhte 1868, haigusest on tervenenud 2319 inimest.

Eneseisolatsioonis viibib praegu 19 791 inimest.