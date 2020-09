Läti haridusminister soovitab koolidele osalist distantsõpet

Ministri arvates võiks distantsõpet ja klassitööd kasutada päeviti ja nädalati kordamööda, seda eriti suurkoolides ja mitte ainult Riias.

Minister kutsus samuti üles mõtlema sellele, kas ja kuidas peaks praegu toimuma klassiväline töö ja võistlused.

Lätis on COVID-19 nakkuskolle tuvastatud seitsmes koolis, kokku 14 juhtu - kahes koolis on rohkem kui üks juht -, ja kolmes lasteaias kolm juhtu. Kahes ülikoolis on tuvastatud neli nakkusjuhtu.

Nakatunutega on ühenduses olnud üle 800 inimese.