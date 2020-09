Mihkelson: Mägi-Karabahhi konflikti taustal on Venemaa-Türgi pingestunud suhted

Aserbaidžaan teatas, et on Mägi-Karabahhi rindejoonel puhkenud ägedate kokkupõrgete käigus hõivanud kuus armeenlaste kontrolli all olnud küla. Vasturünnakus tulistasid Mägi-Karabahhi relvajõud alla kaks Aserbaidžaani relvajõudude kopterit. Armeenia kuulutas välja sõjaseisukorra ja üldmobilisatsiooni.

Riigikogu väliskomisjoni ase-esimees Marko Mihkelson ütles, et konfliktil on laiem tagamaa