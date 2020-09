Aserbaidžaani teatel hukkus lahingutes 550 Armeenia sõjaväelast

Aserbaidžaani kaitseministeerium teatas ööl vastu esmaspäeva, et Armeenia kaotas pühapäevaste lahingute käigus 550 sõjaväelast.

"Saadud luureandmete kohaselt kandsid Armeenia relvajõud pühapäeval toimunud lahingute ajal tõsiseid kaotusi. Aserbaidžaani armee hävitas 22 tanki ja muud raskesoomukit, 15 õhutõrjeraketisüsteemi üksust, 18 drooni, 8 suurtükki ja kolm laskemoonaladu. Tapeti üle 550 sõjaväelase," edastas kaitseministeerium uudisteagentuurile Interfax.

Armeenia kaitseministeeriumi kõneisik Artsrun Ovannisjan väitis varem päeval, et Aserbaidžaani relvajõud on kaotanud Mägi-Karabahhi kontaktjoonel peetud lahingutes hukkunutena umbes 200 sõjaväelast.

"Meie andmetel on surma saanud umbes 200 Aserbaidžaani sõjaväelast, hävitatud 30 ühikut soomustehnikat, 20 drooni," ütles ta briifingul.

ÜRO peasekretär väljendas muret

ÜRO peasekretär Antonio Guterres väljendas pühapäeval muret seoses olukorraga Mägi-Karabahhis ja kutsus üles vaenutegevuse viivitamatule lõpetamisele.

"Peasekretär kutsub pooli tungivalt üles viivitamatult võitlust lõpetama, asuma pingete leevendamisele ja naasma läbirääkimistele," ütles Guterresi eestkõneleja.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ütles pühapäeval, et ta ei välista võimalust tunnustada Mägi-Karabahhi iseseisvust.

"Küsimus (Mägi-Karabahhi) tunnustamisest on meil päevakorral. Me peame väga tõsiselt arutama - kas me astume selle sammu või mitte," ütles Pašinjan Armeenia parlamendi eriistungil.

Pühapäeva hommikul teatas Pašinjan, et Aserbaidžaan alustas sõjategevust tunnustamata Mägi-Karabahhi vastu. Nii Mägi-Karabahhis kui Armeenias kuulutati välja sõjaseisukord ja üldmobilisatsioon.

USA kutsus üles vägivalla lõpetamisele

USA kutsus pühapäeval üles vägivalla lõpetamisele Mägi-Karabahhis, kus Armeenia ja Aserbaidžaani relvajõudude vahel puhkenud lahingutes on tapetud kümneid inimesi.

USA välisministeerium teatas, et võttis ühendust mõlema riigi juhtkonnaga.

"Kutsusime pooli üles vaenutegevuse lõpetamisele ja pingete kasvamisele viiva asjatu retoorika vältimisele," edastati teadaandes.

USA presidendt Donald Trump tegi Mägi-Karabahhist veel eraldi juttu Valges Majas korraldatud pressikonverentsil.

"Meil on regioonis mitmete riikidega väga head suhted ja me vaatame, kas saame lahingute lõpetamiseks midagi ära teha," sõnas Trump.

Presidendi kinnitusel tehti talle sündmustest Mägi-Karabahhis ülevaade ja sealse olukorra jälgimist jätkatakse suure tähelepanuga.