29. septembril kell 23.24 said päästjad väljakutse lauluväljakule, kus teataja sõnul oli laulukaare all treppide juures näha leeke.

Päästjad leidsid kohale jõudes, et treppide juures oli midagi põletatud ning hoolimata sellest, et seda oli püütud ka kustutada, aitasid päästjad põlengu lõplikult likvideerida. Kohapeal oli ka inimene, kes oli saanud mõningaid põletushaavasid ning kiirabi toimetas ta Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Tules sai kahjustada ca 3x6 m ulatuses laulukaart. Põlengu tekkepõhjuse selgitab välja edasine menetlus.

Laululaval põlemiskahjustused Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja ütles BNS-ile, et lauluväljaku ala on turvakaameratega kaetud ning salvestiselt on näha, et noormees tekitas tulekahju tahtlikult.

"Õnneks reageerisid turvapartner G4S ja päästeamet sündmusele kiiresti," tõdes ta.

Tema sõnul hindavad tekitatud kahju eksperdid veel kolmapäeval ning siis on selge, kas on vaja ka laudist vahetama hakata.

