Eestis on ainult koroonasse surnud 17 inimest

Kolm kuud terviseametit juhtinud Mari-Anne Härma tunnistas esimest korda avalikult, et kuigi koroonaviiruse ametliku statistika järgi on see Eestis nõudnud 64 inimese elu, on ainult koroonaviirusest tingitud haigusesse surnud 17 inimest.

"Minu käes olevate andmete järgi on neid isikuid 17, kelle surmapõhjuste seas ei olnud mainitud kaasnevaid haigusi," ütles Härma Eesti Päevalehele antud pikemas usutluses.

Terviseameti enda lehel on siiani lakooniline lause, et "Eestis on koroonaviirus nõudnud 64 inimese elu". Näiteks Leedu toob oma igapäevases statistikas välja, kui palju on inimesi koroonaviirusesse surnud (praegu 92) ja kui palju on surnud inimesi muudel tervislikel põhjustel, kel oli samas ka koroonaviirus (see arv on 19).

Härma rääkis lehele veel, et koroonaviirust on lihtsam põdeda läbi sügisel, kus inimene on kogu suve terve olnud, väljas jalutanud ja trenni teinud ning tema immuunsüsteem sellest tulenevalt ka tugevam.

"Talvel tuleb meil mõnikord võidelda kuue-seitsme eri viirusega ja immuunsüsteem paratamatult muutub nõrgemaks. Ja kui siia tuleb veel ka COVID, siis ma põengi seda raskemini, sest mu enda ressurss on väiksem," selgitas Härma, miks praegu on koroona tõttu haiglates oluliselt vähem inimesi kui kevadel.

Kui eelmisele terviseameti juhile Merike Jürilole sai tema ametis saatuslikuks vastuolud valitsusega, hindas Härma enda kogemuse põhjal koostööd valitsusega viimase poolt toetavaks.