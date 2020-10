Hoia rakenduse on telefoni laadinud 150 000 inimest

Cybernetica juhatuse liige, Hoia rakenduse üks loojatest Dan Bogdanov ütles, et praegu on Eestis Hoia äpi enda telefoni laadinud 150 000 inimest.

Hoia rakendus annab kasutajale märku, kui ta on kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunud inimesega. Raadiosignaali abil tuvastab rakendus selle, kui kasutaja on viibinud vähemalt 15 minutit vähem kui kahe meetri kaugusel inimesega, kes on märkinud end rakenduses koroonapositiivseks.

Bogdanov rääkis "Ringvaates", et rakendus toetab terviseameti koroonadetektiivide tööd.

"Terviseamet on teinud suurepärast tööd ja koroonadetektiivid on väga hästi suutnud neid kontakte jälgida ning rakendus on veel jäänud tagaplaanile," ütles Bogdanov.

Ta selgitas aga, et mitmes riigis on koroonaäpp end õigustanud ning rakendus on tuvastanud lähikontakte, keda terviseameti detektiivid pole suutnud leida

"Eestis pole veel olnud seda momenti, kui rakendus ütleks teavituse kellelegi, keda terviseamet veel ei jälginud. Täna rakendus kinnitab mingid asjad üle. Aga näiteks Šveitsist on kinnitatud juhused, kus äpp suunab isolatsiooni inimesed, kes pole koroonadetektiivi käest kõne saanud," rääkis Bogdanov.

Eesti koroonaäpi on enda telefoni siiani laadinud umbes 150 000 inimest. "Usume, et praktiline maht, kui Eestis oleks näiteks 400 000 inimesel see rakendus, siis me saaks juba tähelepanuväärsemaid tulemusi," lisas Bogdanov.