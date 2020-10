Biden teatas sotsiaalmeedias, et tema ja abikaasa andsid negatiivse COVID-19 testi.

"Ma loodan, et see on meeldetuletus: kandke maski, hoidke suhtlusvahemaad ning peske käsi," lisas ta.

USA president Donald Trump teatas reedel, et tema ja ta abikaasa koroonaviiruse testi tulemused osutusid positiivseks. Trump tegi koroonaviiruse testi neljapäeval pärast seda, kui üks tema lähedastest abidest positiivse proovi andis.

Trump ja Biden pidasid teisipäeva õhtul Clevelandis oma esimese valimiste eelse teledebati. Ning kuna nüüd on teada, et Trumpi nõunik Hope Hicks oli koroonaviirusega nakatunud juba debati ajal, siis on Bideni meeskond pahane, et kohalviibinud Trumpi perekond ja nõunikud maskita ringi liikusid, kuigi selle kandmine oli kohustuslik nõue, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mul on mask siin. Panen selle ette, kui arvan selle vajalik olevat. Näiteks täna, kõigile tehti test ning kehtib vahemaa hoidmise nõue ja muudki. Kannan maski, kui vaja. Kui vaja, kannan maski. Ma ei kanna maski nagu tema. Iga kord, kui teda näed, on tal mask. Ta võib rääkida kas või 60 meetri kauguselt. Ta ilmub välja suurima maskiga, mida eales nähtud," rääkis Trump Bideni kohta.

Biden soovis koos abikaasaga riigi esipaarile kiiret taastumist.

