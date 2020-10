Trumpi nakatumine tõi kampaania keskmesse koroonaviiruse

"Kui president naaseb kampaaniarajale, mis eeldatavasti juhtub, siis on pandeemia vestluse keskmes. Ta on veetnud kogu oma varasema aja üritades vestlust mujale suunata, sest avalikkus on tundnud, et ta ei ole pandeemiaga seoses head tööd teinud," rääkis telesaate "60 minutit" toimetaja John Dickerson.

Pikemas vaates ei ole selge, kas Trumpi kampaaniarajalt eemalolek ka tegelikult valimisi mõjutab, sest enamik ameeriklasi on juba oma otsuses kindlad. Samas on neid, kes aina valjemini rõhutavad, et koroonaviiruse jõudmine ovaalkabinetti on selge tõestus Valge Maja hooletust käitumisest ja ebapiisavatest ohutusabinõudest. Eelkõige tuuakse näiteks presidendikandidaatide debatti Ohio osariigis, kus enamik Trumpi meeskonna- ja perekonnaliikmeid ei kandnud näomaske.

"Ma nägin, kuidas Clevelandi kliiniku arstid või tervishoiutöötajad jalutasid vahekäikudest alla ja pakkusid neile maske. Mõned neist hoopis itsitasid ja kõik saadeti minema," ütles Clevelandi linnavolikogu liige Blaine Griffin.

"Me räägime inimesest, kellel on hea ligipääs testimisele ja parimale informatsioonile, aga isegi teda ei suudetud kaitsta. Selle osaline põhjus on, et ta ei astunud vajalikke samme, et ennast kaitsta," leidis Indiana osariigi terviseametnik Mark Fox.

"Võttes arvesse, et ta on tõenäoliselt kõige kaitstum inimene maailmas, siis see, et ta ikkagi nakatus, näitab selle viiruse võimu ja nakkusohtlikkust. President on teinud selgeks, et ta ei taha end täielikult eraldada ja olla riskivaba, sest liidrid võtavad riske ja ta on rahva teener," ütles USA presidendi kampaanianõunik Steve Cortes.

"Inimesi testitakse regulaarselt. Ma olen täna hommikul siin näinud mitut kolleegi, kes on juba kolm või neli päeva järjest saanud negatiivse testitulemuse. Kui inimesed saavad positiivse tulemuse, siis nad jäävad karantiini ja me järgime haiguse kontrolli ja tõrje keskuse juhendeid," ütles USA rahvusliku julgeoleku nõunik Robert O'Brien.

Presidendi ravimeeskond ja Valge Maja ametnikud on jaganud vastuolulisi sõnumeid Trumpi tervisliku seisundi kohta. Laupäeval rääkis üks pool, et presidendi olukord on hea ja ta on juba 24 tundi palavikuta, teine pool aga ütles, et tema näitajad on äärmiselt murettekitavad.

"Ma ei tahtnud anda informatsiooni, mis oleks võinud juhtida haiguse kursi teise suunda. Niiviisi tehes jäi mulje, et üritame midagi varjata, mis ei olnud ilmtingimata tõsi," rääkis USA presidendi raviarst Sean Conley.

"Kui patsienti ravitakse, siis soovitakse peegeldada enesekindlust, tahetakse tõsta tema tuju ja see oli raviarsti kavatsus, aga loomulikult personaliülem Meadows tuli välja, et anda teile rohkem informatsiooni, sest üritame olla selles olukorras võimalikult läbipaistvadm," märkis Valge Maja strateegilise kommunikatsiooni juht Alyssa Farah.

See on viinud spekulatsioonideni, et presidendi olukord on tegelikult hullem, kui avalikkusele räägitakse. Trumpile antakse näiteks steroidi, mida tavaliselt saavad inimesed, kelle olukord on tõsine ja kes vajavad lisahapnikku või koguni hingamisaparaati. Leebete sümptomitega patsientide puhul võib see aga hoopis tervenemist raskendada.

"Teisel nädalal satuvad patsiendid mõnikord raskustesse. Samal ajal on teatud seos, et kui patsientidel läheb esimesel nädalal hästi, siis on vähetõenäolisem, et nad satuvad teisel nädalal raskustesse, aga on ka erandeid," rääkis endine USA Toidu- ja Ravimiameti juht Scott Gottlieb.

"Ma tahaksin eelkõige teada, mida näitas tema rinnapilt? Me teame, et koroonaviiruse ründab kopse. Mida näitas ta kompuutertomograaf? Milline oli ta rinnaröntgen? Ma mõtlen, et kui need oleksid olnud normaalsed, siis nad kuulutaksid neid tulemusi üle linna, aga me ei ole midagi kuulnud," rääkis CBS-i uudiste meditsiinitoimetaja Jon Lapook.

"74-aastasele võib isegi mõõdukas gripilaade haigus tähendada üsna pikka taastumisaega ja seda eeldades, et olukord ei lähe hullemaks. Loodetavasti teevad antikehad oma tööd ja ennetavad tõsiseid koroonaviirusega seotud tüsistusi, mida oleme näinud erinevates vanusegruppides, aga eelkõige vanemate patsientide puhul," märkis Hennepini haigla arst John Hick.

Meedias rõhutatakse peamiselt, et läbipaistvus on oluline, sest nii presidendi kui ka teiste Valge Maja ametnike tervis mõjutab otseselt rahvuslikku julgeolekut.

"Me teame, et kogu maailmas on pahalasi, aga USA on täielikult valmis – nii välisministeerium kui ka meie diplomaadid," kinnitas USA välisminister Mike Pompeo.

"Pentagoni, välisministeeriumi ja Valge Maja vaatlustornis on palju mehi ja naisi, kes kindlustavad, et meie riik on turvaline. Me oleme heas vormis, meil on hea meeskond ja presidendil on kindel kontroll," lisas USA rahvusliku julgeoleku nõunik Robert O'Brien.

Peale presidendi on viirusega nakatunud ka tema kampaaniajuht Bill Stepien, Vabariikliku partei juht Ronna McDaniel, endine Valge Maja nõunik Kellyanne Conway, eelmine New Jersey kuberner Chris Christie, vabariiklastest senaatorid Thom Tillis, Mike Lee ja Ron Johnson. Mõned neist osalesid ülemöödunud laupäeval Valge Maja üritusel, kus Trump kuulutas välja ülemkohtuniku kandidaadi.

"See on Amy Coney Barretti tseremoonia Valges Majas. Palju inimesi istus tükk aega tihedalt koos, enamik ei kandnud maske," ütles USA senati demokraatide juht Chuck Schumer.

"Loodetavasti annab kontaktide väljaselgitamine selguse, keda tuleb ravida, nii et selle kohutava viiruse kahju ei saa olema hullem, kui ta juba praegu on," lisas USA esindajatekoja demokraatide juht Nancy Pelosi.

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell teatas, et senat läheb kahenädalasele vaheajale, kuid ülemkohtuniku kandidaadi Barretti kuulamised jätkuvad.

"Me peame lihtsalt edasi liikuma. Meil ei ole vaja protsessi aeglustada. Õiguskomitee teeb alates 12. oktoobrist oma tööd," kinnitas USA senaator, vabariiklane Kelly Loeffler.

"Kui senatil ei ole turvaline kokku tulla, siis ei ole turvaline ka kuulamistega edasi minna. Virtuaalsete kuulamiste idee ei ole loogiline. Virtuaalne kuulamine ei ole põhimõtteliselt mingi kuulamine," leidis Schumer.

Asepresident Mike Pence'i ootab samal ajal ees tihe nädal: kolmapäeval teledebatt, neljapäeval kampaaniaüritus Arizona osariigis. Endise riigipea George W. Bushi abi Scott Jennings on aga üks nendest, kes on rõhutanud, et asepresident peaks olema Washingtonis ja end igal võimalikul moel viiruse eest kaitsma, sest kui Trump jääb väga haigeks tuleb Pence'il presidendiamet ajutiselt üle võtta.