Kaju: Trumpi haigestumine valijate eelistust ei mõjuta

Kuivõrd kampaaniat on alles jäänud alla kuu ning kampaaniaürituste korraldamine on praegu nagunii raskendatud, ei mõjuta Donald Trumpi haigestumine märkimisväärselt valijate eelistusi, ütles ERR-ile USA poliitika asjatundja Andreas Kaju.

USA president Donald Trump teatas reedel, et tema ja ta abikaasa koroonaviiruse testi tulemused osutusid positiivseks.

Kaju sõnul on haigestumisel kõige vahetum mõju kampaania läbiviimisele, kuid kuivõrd kampaaniaürituste läbiviimine on pandeemia ajal nagunii keeruline, ei tähenda see paljude ürituste ärajätmist. Planeeritud kampaaniaüritused tuleb aga nüüd ära jätta ja Trump ei saa osaleda ka järgmistel teledebattidel.

Kaju sõnul reedehommikune uudis valmistulemuse mõttes "seierit otsustavalt ühele või teisele poole ei liiguta". "Silmas tuleb pidada, et kampaaniat on alles jäänud alla kuu ainult. Uuringute järgi on Ameerikas veel otsusele jõudmata valijaid viis kuni kuus protsenti. Nii või naa on see viimaste nädalate kampaania teleost nendes seitsmes-kaheksas osariigis, võib-olla isegi viies-kuues, mille peale lahing käib, seest ülejäänud 40 pluss osariiki on suhteliselt selge, kes võidavad," rääkis Kaju.

Teisalt oli Trumpi tugevuseks 2016. aastal just suunatud kampaania oma potsentsiaalsetele valijatele, mis töötas väga hästi, märkis Kaju. "Tema oskus ise kõnetada oma valijaid ja energiat kanaliseerida. On mitmeid legendaarseid kampaaniaüritusi, kus tal see väga hästi välja tuli," ütles ta.

Valijate valimatulemist võib lühem ja nõrgem kampaania Kaju hinnangul mõjutada. "Mõlema osapoole, nii demokraatide kui vabariiklaste, valijad on äärmiselt kinnistunud oma kandidaatide külge. Me räägime üksikutest protsentidest, kelle peale lahing käib. Mida mõjutab kampaania, on see, kui palju su enda valijaid välja tuleb; kui palju nad usuvad, et just oluline nüüd ennast kokku võtta ja oma hääl oma kandidaadile anda. Kampaania eesmärk on eelkõige energia tekitamine oma valijaskonnas," lausus Kaju.