USA president Donald Trump viidi haiglasse

"Oma arstide ja meditsiiniekspertide soovitusel töötab president järgmise mõne päeva vältel Walter Reedi (haigla) presidendiruumidest," ütles tema pressiesindaja Kayleigh McEnany.

Eksperimentaalset antikeharavimit saanud president ütles siiski end tundvat hästi, kuid tema kampaaniaüritused lükati esialgu edasi või toimuvad virtuaalselt.

Trump tegi ööl vastu reedet teatavaks uudise, et tema ja esileedi Melania koroonaviiruse test andsid positiivse tulemuse.

"Täna, @FLOTUS ja mina andsime COVID-19 suhtes positiivse testi. Me alustame otsekohe meie karantiini ja taastumisprotsessi. Me saame sellest üle ÜHESKOOS," säutsus Trump Twitteris.

Pärast sõnumit avalikkuse eest kadunud president lahkus reede õhtul Valgest Majast ilma kõrvalise abita helikopterisse ja lendas Walter Reedi sõjaväehaiglasse. Mustas ülikonnas ja näomaskiga Trump möödus ajakirjanikest küsimustele vastamata.

Valges Majas salvestatud ja Twitteris avaldatud 18-sekundises videos teatas riigipea enda hospitaliseerimisest, kuid kinnitas, et tunneb end hästi.

"Ma tahan tänada kõiki suurepärase toetuse eest," lausus Trump videosõnumis.

"Ma arvan, et mul läheb väga hästi. Kuid me hoolitseme selle eest, et asjad sujuksid," märkis ta, lisades, et ka esileediga on kõik korras.

Trumpi haiglassepanek annab tunnistust intensiivsetest jõupingutustest selle nimel, et presidendi väidetavalt kerged sümptomid ei halveneks.

Kuid samas tähendab see areng, et küsitlustes oma demokraadist rivaalist Joe Bidenist maha jääv president peab enne 3. novembri valimisi külmutama suure osa kampaaniast.

Esmalt andsid tema abid väga roosilisi hinnanguid, muu hulgas kinnitas tema kantseleiülem Mark Meadows, et 74-aastase presidendi sümptomid on väga kerged, "ta on heas tujus ja tunneb end väga energilisena".

Kuid hiljem Valge Maja arsti Sean Conley avaldatud kiri näitas olukorda veidi tõsisemana.

Conley sõnul anti Trumpile üks doos ettevõtte Regeneron Pharmaceuticals antikehade kokteili. See ravi on läbimas kliinilisi katseid, kuid mingit ametlikku heakskiitu ei ole seni saanud.

"Tema seisundit hindab asjatundjate meeskond ning üheskoos anname me soovitused presidendile ja esileedile parimate järgnevate sammude osas," märkis Conley.

Koroonanegatiivne Biden jätkab kampaaniat

Trumpi demokraadist vastaskandidaat Joe Biden kannab sageli kaitsemaski. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Trumpi haigestumine jättis Bideni kampaaniarajale üksi. Ühtlasi saab ta väita, et tema selgelt ettevaatlikum lähenemine COVID-19-le oli õigustatud.

Biden on teinud Trumpi sageli kerglasest suhtumisest pandeemiasse oma kampaania üheks keskse teema, süüdistades presidenti Ühendriike tabanud koroonakriisi ulatuses. USA-s on surnud COVID-19 tagajärjel 200 000 inimest ehk rohkem kui kuskil mujal maailmas.

Trump on korduvalt püüdnud suunata narratiivi teemadele, kus ta tunneb end tugevamalt, nagu majandus, kuid leidnud end taas keset koroonaviiruse katastroofi, kus ta on nüüd riigi esipatsient.

Biden, kes seisis 90 minutit Trumpi lähedal nende teisipäevases inetuks kiskunud väitluses Clevelandis, teatas, et tema ja abikaasa Jilli reedesed koroonatestid osutusid negatiivseks.

Eelisolukorda sattunud 77-aastane Biden suundus reedel ühtlasi oma kavandatud kampaaniaüritusele Michigani osariiki Grand Rapidsisse.

Biden lubas palvetada Trumpi ja tema pere eest ja tema kampaaniameeskond teatas, et võtab maha kõik negatiivsed reklaamid.

Samas meenutas Biden, et on järjekindlalt ärgitanud viirust tõsiselt võtma erinevalt oma oponendist, kes on korduvalt pilganud demokraadi usinat maskikasutust.

"Olge isamaalised," ütles ta Michigani kampaaniaüritusel läbi kirurgimaski. "See ei tähenda kõva mees olemist. See tähendab täita oma osa."

Tehniliselt ülekaaluline ja seitsmekümnendates eluaastates Trump on riskirühmas.

New Yorgi nakkushaiguste spetsialist Daniel Griffin ütles AFP-le, et presidendil on umbes 20-protsendine võimalus haigestuda raskemalt ja vajada juhitavat hingamist.

Mitmed maailma liidrid, teiste seas Saksa liidukantsler Angela Merkel, Briti peaminister Boris Johnson ja Vene riigipea Vladimir Putin soovisid presidendile ja esileedile kiiret paranemist.