Twitter pani taas Trumpi postituse kahtluse alla

"Suured probleemid ja vastuolud kirja teel hääletamisel üle kogu USA. Lõpptulemus peab selguma 3. novembril," kirjutas Trump Twitteris, jättes esitamata põhjendused oma väitele. Viidates valimispäevale 3. novembrile, pidas Trump ilmselt silmas seda, et kirja teel laekuvate häälte tõttu ei pruugi 3. novembri õhtuks lõplik valimistulemus selguda.

Big problems and discrepancies with Mail In Ballots all over the USA. Must have final total on November 3rd. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

"Osa või kõik selles säutsus esitatud sisu on küsitav ja võib olla eksitav selles osas, kuidas osaleda valimistel või mõnes muus kodanikukohustuse täitmises," märkis Twitter oma kommentaaris Trumpi postitusele ning lisas sinna lingi sellest, kuidas posti teel hääletamine on õiguspärane ja turvaline.

Pajud USA osariigid on 3. novembri presidendivalimiste eel laiendanud kirja teel hääletamise võimalusi, kuna valijad kardavad koroonapandeemia tõttu tulla valimispäeval ülerahvastatud valimisjaoskondadesse.

Trump on ka varem kirja teel valimis kritiseerinud, väites tõendeid esitamata, et need võivad viia laiaulatuslike valimispettusteni.

Twitter on ka varasemalt Trumpi postitusi hoiatustega varustanud või ka kustutanud, muuhulgas tema väite, et ta on koroonaviiruse suhtes immuunne, mis Twitteri väitel on "eksitav tervise-alane väide".